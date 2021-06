Etats-Unis : des voitures toujours plus vieilles, mais surtout moins nombreuses

La voiture neuve aurait-elle de moins en moins la cote ? Aux Etats-Unis, une récente publication de l'agrégateur de données IHS Markit démontre que le parc automobile ne cesse de vieillir, et que cela s'est même accentué pendant la pandémie pour atteindre la valeur de 12,1 ans en moyenne.

Concrètement, le Covid a eu deux conséquences au pays de l'oncle Sam : une réduction "drastique" des ventes de voitures neuves, comme un peu partout dans le monde, mais aussi et surtout une diminution du kilométrage moyen des Américains. Résultat : le fait de ne pas pouvoir acheter des véhicules neufs n'a, au final, pas été un problème puisque les autos déjà en circulation ne roulaient pas, ou peu. Autre conséquence : pour la première fois depuis près de 10 ans, le parc auto US maigrit, passant de 281 à 279 millions d'unités.

2020 a beau avoir été l'année la plus "faste" en matière de mise à la casse (15 millions de véhicules ont été détruits et traités par les casses, un record en 20 ans), cela n’a pas suffi pour encourager les Américains à acheter des voitures neuves, et par effet de levier, à réduire l'âge moyen du parc auto.

Ajoutez à tout ceci la pénurie de semi-conducteurs, et vous obtenez un marché de l'occasion avec des prix qui explosent sur tous les segments, la demande étant de plus en plus forte pour la seconde main. Une "excellente nouvelle" pour toute la filière de l'après-vente.