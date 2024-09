Êtes-vous prêts à voir la Peugeot Urus ? Pas TikTok

Il arrive parfois que des stratégies discutables soient déployées pour obtenir de l'audience. La preuve avec ce propriétaire de véhicule surélevé de marque généraliste prêt à utiliser le hashtag d'un modèle de luxe pour attirer les foules. Son terrain pour sévir : le réseau social TikTok.

Il est vrai que cette plateforme est souvent associée aux contenus les plus viraux voire les plus stupides (en se mettant du côté des avis les plus sévères). Cela dit, dans ce cas de figure, difficile de dire que les spectateurs sont de simples robots laissant leur pouce glisser frénétiquement entre deux arrêts de bus. Le SUV coupé Peugeot 408 avec le hashtag Lamborghini Urus, ça ne passe pas.

Une démarche insolite qui fonctionne

Conformément à ce que les membres de la plateforme TikTok mettent en ligne, le clip publié ne dure que quelques secondes (huit pour être exact). Une longueur qui permet tout juste de montrer deux photos de l'auto avec une présentation jaune fluo. Une teinte qui contraste particulièrement avec l'éclairage, les surfaces vitrées réduites, les jantes, les bas de caisse et les reliefs des pare-chocs en noir brillant. Un ensemble tranchant qui motive son propriétaire à glisser dans la description #lamborghiniurusperformante.

La Peugeot 408 comparée à un "Urus Wish"

Ouvrir les commentaires révèle une petite tension entre les internautes. Des équipes se forment. D'un côté, il y a ceux qui se sentent floués en indiquant qu'il s'agit du "Lamborghini Urus du pauvre" ou du "Urus Wish" d'après Goku.David. À côté, ceux qui se plaignent de la fiabilité des moteurs. Et enfin, ceux qui proposent des idées pour donner une nouvelle dimension au crossover français. Il faut minimum 450 chevaux avance ManouGoFast007. Des propos suivis par d'autres personnes qui saluent néanmoins le coup de crayon très dynamique de la Peugeot 408. Au final, la vidéo cumule 1,5 million de vues, 8200 partages, 35 200 likes et plus de 500 commentaires. Pari gagné pour cette mise en ligne exotique.

Êtes-vous prêts à voir la Peugeot Urus ? Pas TikTok