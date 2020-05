Euro Ncap: des notations de plus en plus sévères

Régulièrement, Euro Ncap, l'organisme européen indépendant qui teste la sécurité des voitures renforcent ses contrôles. Cela se produit généralement tous les deux ans, ce qui signifie que 2020 va marquer le début d'une nouvelle ére. En effet, cette année, plusieurs changements majeurs vont entrer en fonction.

Le principal porte sur le choc frontal. Durant plus de deux décennies, il consistait à «crasher» un véhicule à 64 km/h contre un mur fixe. Désormais, il sera question d’une barrière mobile et déformable en mouvance à 50 km/h vers le véhicule testé et lui aussi lancé à la même vitesse. Ce scénario se rapproche plus de la réalité quotidienne d’une collision entre deux véhicules dans un croisement où à un feu rouge brûlé par un automobiliste. L'organisme innove dans le sens où cette barrière sera équipée de capteurs et permettra de mesurer comment l’avant du véhicule testé inflige des dégâts à un autre véhicule. Pour affiner les résultats, Euro Ncap va utiliser également un nouveau mannequin d’essai dénommé "Thor" et qui est considéré par les spécialistes en matière de sécurité comme le plus perfectionné au monde.

Les chocs latéraux, deuxième cause de décès ou de blessures graves après les chocs frontaux, seront analysés avec plus de sévérité, grâce au renforcement de la masse et la vitesse du bélier qui percute le véhicule. Dans le cadre de ce test, l’organisme mesurera, pour la première fois, les blessures que le conducteur et le passager avant s’infligeront mutuellement ainsi que l’efficacité des airbags centraux. Le but de cette mesure est d'inciter à la généralisation de l’airbag central entre les sièges, y compris sur les petites voitures, comme c'est le cas sur la nouvelle Honda Jazz.

Les assistances à la sécurité auront droit à un examen plus poussé. Ainsi, l'organisme va se pencher également sur l’efficacité des systèmes de freinage automatique d’urgence en marche arrière (détection d’un piéton) ou lors du franchissement d’un croisement (détection d’une voiture sur l’axe coupé). Les dispositifs de contrôle de somnolence du conducteur seront également examinés.

La batterie de tests va donc être intensifiée. Ces nouveaux contrôles risquent bien d'avoir de lourdes conséquences puisque d'ores et déjà Euro Ncap prévient : "L’impact de ces mises à jour sera important sur la note accordée. Les consommateurs devront être prudents lorsqu’ils compareront les derniers résultats avec les notes des années précédentes". Il faudra attendre la prochaine vague de tests pour juger plus précisément de ces changements.