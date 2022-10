EuroNCAP : seulement 4 étoiles pour les Citroën C5X et Mobilize Limo

L'EuroNCAP vient de communiquer sur la dernière fournée de modèles testés par l'organisme mesurant la sécurité des nouveautés du marché. Pas moins de huit modèles au total, qui signent globalement de bons résultats : la Mercedes EQE, les BMW X1 et Série 2 Active Tourer de nouvelle génération, la Volkswagen Golf 8 dans sa nouvelle version d'entrée de gamme (avec un airbag central en plus et quelques systèmes de sécurité inédits), le SUV électrique chinois Byd Atto3, le Mazda CX-60, les Seat Ibiza et Arona restylées ainsi que deux Françaises fabriquées en Chine, la Citroën C5X et la Mobilize Limo de Renault.

Pour les deux dernières citées, la notation finale se limite à quatre étoiles contre cinq à tous les autres de cette dernière promotion. La faute à un équipement de série ne permettant pas d'atteindre d'excellentes notes au registre des aides à la conduite et à des résultats moyens en protection piéton. Il n'y a évidemment rien de gravissime dans l'absolu au niveau de la sécurité de ces autos, mais elles se retrouvent dans le bas du classement des autos les mieux notées de l'année 2022 par l'organisme européen de sécurité.

Le Tesla Model Y toujours au top

Rappelons que c'est le Tesla Model Y qui domine toujours ce classement 2022 de l'EuroNCAP (avec les meilleures notes jamais attribuées), juste devant le Lexus NX et la Mercedes EQE qui occupe désormais la troisième marche du podium.