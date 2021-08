Exclu - Alpine prépare une A110 bicolore

Une Alpine noire avec le toit blanc. Voilà une configuration inédite qui a attiré notre attention sur cette photo. Une personnalisation privée ? Renseignements pris auprès d'une de nos sources, il s'agit d'une nouvelle version spéciale de l'A110, que la marque doit présenter cet automne.

Celle-ci aura donc un look bicolore, inédit dans le catalogue officiel. Sur ce véhicule, on voit ainsi du noir pour le bas, et du blanc pour le pavillon et les montants de pare-brise. On devine aussi un kit carrosserie spécifique, avec un bas de caisse proéminent. Ce modèle aura-t-il une préparation mécanique spécifique, en rapport de ce look plus sportif ? Notre source est restée mystérieuse sur ce sujet !

Mais selon elle, il devrait y avoir par la suite une déclinaison plus "hardcore" de l'A110. En attendant l'arrivée de ses nouveaux modèles électriques, à partir de 2024, Alpine va en effet continuer de faire évoluer régulièrement l'A110. En enchaînant les séries spéciales et les améliorations techniques, la marque donne ainsi régulièrement des coups de projecteurs sur le modèle. Dernier en date, la série limitée Légende GT, présentée au printemps.