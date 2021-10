Face à la hausse des prix des carburants, des Français se mettent au covoiturage

Portés par une hausse continue des prix du pétrole, les tarifs des carburants ne cessent de grimper, au point qu'ils atteignent des niveaux records. Le gazole s'apprête ainsi à repasser une barre symbolique, avec 1,50 € le litre en moyenne dans l'Hexagone, tandis que le sans-plomb 95 E10 n'a jamais été aussi cher, avoisinant 1,60 €.

Le budget carburant pèse donc de plus en plus sur les finances des conducteurs. Et c'est une dépense qui reste incontournable pour de nombreux Français. Il y a un moyen d'alléger cette charge : la partager en covoiturant. Rien de nouveau évidemment. Mais BlaBlaCar constate que la progression des prix à la pompe convertit des conducteurs au covoiturage.

La plateforme leader du secteur a ainsi enregistré une hausse de 15 % du nombre de trajets proposés par des conducteurs en trois semaines… alors que la demande du côté des personnes à la recherche d'un trajet est stable.

Nicolas Brusson, directeur général de BlaBlaCar, explique : "les économies sur les frais de déplacement ont toujours été la première motivation des conducteurs à la pratique du covoiturage. Quand les prix des carburants augmentent, le covoiturage apparaît alors comme une solution très efficace pour diviser par deux ou trois sa facture d’essence".

L'entreprise a même constaté une hausse de 50 % du nombre de trajets effectués sur son application "BlaBlaCar Daily", dédiée au covoiturage du quotidien. Ce sont souvent des trajets domicile-travail.