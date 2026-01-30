Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Faites un tour en voiture centenaire au salon Rétromobile, c'est l'animation du club des "Teuf-Teuf"

Dans Salons / Retromobile

Manuel Cailliot

"Elles ont plus d'un siècle, elles roulent toujours". Voilà la punchline du club des Teuf-Teuf, qui fait l'animation dans le Hall 7.1 du salon Rétromobile 2026. Avec en point d'orgue la possibilité pour les visiteurs de faire un tour avec. Ambiance rétro garantie !

Faites un tour en voiture centenaire au salon Rétromobile, c'est l'animation du club des "Teuf-Teuf"

Ils font l'animation dans le Hall 7.1 du salon Rétromobile cette année.

Qui ?

Les joyeux responsables et adhérents du "Club des Teuf-Teuf". Sur leur stand, ils s'affairent à renseigner les visiteurs sur les différents modèles présents, et deux fois par jours, font le bonheur des petits et des grands, en sortant leurs véhicules pour les faire rouler "pour de vrai". Impossible de les démarrer à l'intérieur bien sûr. Il faut les pousser jusqu'au parking extérieur du hall 7, avant de le démarrer à coups de manivelles, et de faire entendre les typiques pétarades des voitures anciennes.

De là, et après une démonstration d'un char d'assaut de la première guerre mondiale, les tacots s'élancent en prenant à leur bord enfants comme grands-parents. Une constante : le sourire jusqu'aux oreilles.

Le Club des Teuf-Teuf a amené ses plus beaux spécimens à Rétromobile.
Au programme, des automobiles aux patronymes aussi obscurs et oubliés que difficiles à retenir. Sauf exception bien sûr. Mais on trouve pêle-mêle une De Dion Bouton Type Q de 1903 (6 ch), la doyenne du lot, une Alcyon de 1905 (7 ch), une Dexter de 1906 (37 ch déjà à l'époque !), une Unic Georges Richard de 1910 (10 ch), un omnibus d'hôtel motorisé (si l'on peut dire) Vinot et Deguinguand de 1913, une Salmson Val 3 de 1927 (7 ch) ou encore une Villard 3 roues de 1930 (2 ch).

Cette De Dion Bouton Type Q est la doyenne, elle est de 1903.
Cette Dexter développait déjà 37 ch en 1927. Pas mal !
Alignées à l'extérieur et prêtes à accueillir les séants des visiteurs.
Votre serviteur a pu faire un tour dans l'Alcyon. Alors ça fait du bruit, un vrai "Teuf-Teuf" bien typique, ça tremble, ça sent l'essence mais vous savez quoi ? Bah ça rend heureux !

L'expérience fut courte, trop courte, mais on ne peut malgré tout que vous encourager, pour ceux qui se rendront à Rétromobile cette année, à aller profiter de cette animation, qui selon nous est la plus sympa de tout le salon cette année.

Elles ont plus d'un siècle et elles roulent toujours. Pourra-t-on en dire autant de nos voitures modernes ?
Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

