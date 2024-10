Faut-il agrandir la taille des parkings ?

Selon les règles datant de 1990, les places de stationnement doivent mesurer 5 m de long et 2,30 m de large. Seul problème, les voitures d'aujourd'hui n'en finissent pas de grandir. Ainsi, en effet, celles-ci sont, en moyenne, 20 % plus larges qu’il y a trente ans et ont gagné 20 cm de longueur. La faute en partie à l'apparition des SUV et à leur développement.

Face à ce constat, l’Association française de normalisation (Afnor) a lancé, il y a une dizaine de jours, une consultation avec les différents acteurs du secteur (exploitants de parkings, promoteurs immobiliers ou encore les collectivités) afin de redéfinir les normes sur la taille des places de stationnement. Mais attention, il n'y aura pas de nouvelle réglementation obligatoire mais simplement des indications pour les futurs possesseurs de parking. Ainsi, selon cette association, « La taille des véhicules a fortement augmenté et l’usage des parkings n’est pas le même aujourd’hui. Il faut repenser les places, mais aussi les couloirs de circulation, la hauteur, la cohabitation avec les vélos et véhicules électriques »

Comme on peut s'en douter les discussions risquent d'être houleuses entre des concessionnaires de parking voulant faire évoluer les choses et des bailleurs parfois frileux. L'AFNOR espère que les discussions prendront fin en 2026 pour la mise en place de nouvelles normes.

Quoi qu'il en soit, on peut raisonnablement se demander si la solution ne serait pas dans les mains des constructeurs automobiles avec l'arrêt de l'accroissement de la taille des voitures. Cela résoudrait beaucoup de problèmes dont celui-ci.