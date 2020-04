FCA garde le contact avec ses clients en lançant le "distributeur virtuel"

Le groupe FCA annonce l'arrivée d'un nouveau dispositif de communication avec ses clients, en pleine crise de coronavirus. L'italo américain s'adapte aux circonstances et aux potentiels effets à plus long terme : "le développement actuel du travail à domicile va probablement faire évoluer les modalités d’achat pendant et après la crise. Le projet ‘‘Distributeur Virtuel’’ constitue donc d’un moyen de familiariser les réseaux avec cette approche commerciale innovante au potentiel significatif".

C'est ainsi que débarque en France le "Distributeur Virtuel". Une pratique déjà en place en Italie et sur d'autres marchés, qui permet aux concessionnaires de maintenir le contact avec les clients, de les renseigner sur divers thèmes et surtout de continuer de prospecter pour les mois à venir, alors que les concessions sont évidemment fermées.

FCA précise qu'à ce jour, "2/3 du réseau des distributeurs en France ont déjà répondu favorablement à cette proposition". Les collaborateurs qui se sont engagés débuteront les communications avec leurs clients à partir du 10 avril. Il faut d'ailleurs signaler que ces salariés effectueront les visioconférences depuis leur lieu de confinement, auprès des potentiels acheteurs et propriétaires.

La procédure est la suivante :