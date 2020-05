Ferrari annonce le court-métrage "Le grand rendez-vous"

En 1976, Claude Lelouch réalise un exercice particulier : réaliser un court-métrage avec une Mercedes 450 SEL traversant tambour battant la capitale. Une vidéo d'environ 8 minutes qui fera date. 44 ans plus tard, Claude Lelouch se retrouve à produire le même type d'objet vidéoludique, mais dans des conditions nettement différentes.

Si vous étiez sur Monaco hier 24 mai et que vous avez entendu une Ferrari passer à vive allure, ce n'était pas un hasard. Ferrari a organisé le tournage de la vidéo "Le Grand Rendez-Vous", avec Claude Lelouch à la baguette, et à la place de la Mercedes, une Ferrari SF90 Stradale avec le pilote Charles Leclerc au volant.

La date du 24 mai 2020 n'est pas non plus choisie au hasard : ce devait être celle du Grand Prix de Monaco, qui a été annulé. Le Prince Albert de Monaco et le patron de Ferrari font des apparitions dans le court-métrage qui sera en ligne le 13 juin prochain.