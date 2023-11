Ferrari est en avance sur sa voiture électrique !

Les sensations mécaniques font largement partie des éléments importants de l’expérience de conduite d’une Ferrari. Voilà pourquoi on a actuellement beaucoup de mal à imaginer ce que pourrait donner le pilotage d’une voiture de sport ornée du fameux cheval cabré propulsée par des moteurs électriques, dépourvue du moindre élément de mécanique thermique.

C’est pourtant bien ce que prépare Ferrari en coulisses, le constructeur italien ayant annoncé l’arrivée de son tout premier modèle électrique en 2025. Il y a quelques jours, le patron Benedetto Vigna a d’ailleurs pris pour la première fois le volant du prototype de la bête, affirmant avoir découvert des sensations « intéressantes ». Et il vient de confirmer l’arrivée de cette voiture électrique pour le troisième trimestre de l’année 2025.

Un peu en avance

D’après les propos de Benedetto Vigna relayés par Automotive News, Ferrari serait même un peu en avance sur certains points du développement technique de la voiture. Le constructeur construit d’ailleurs une nouvelle partie de l’usine à Maranello dédiée uniquement à la fabrication des modèles électriques et hybrides, qui doit être prête en juin 2024. A noter que d’après le Financial Times, 51% des Ferrari neuves vendues dans le monde entre juillet et septembre 2023 étaient des modèles hybrides rechargeables. Elles sont actuellement au nombre de deux : la 296 GTB et la SF90 Stradale (également disponible en version SF90 XX).