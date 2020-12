Ferrari : le SUV, puis l'électrique ?

C'est une rumeur lancée par Carmagazine, coutumier du fait. Il faut donc prendre ce qui suit avec du recul, même si certaines informations paraissent en effet cohérentes. Le Purosangue, le premier SUV de Ferrari, verra prochainement le jour, mais il a une particularité : l'hybridation V8 disponible au catalogue (aux côtés du V12), et une plateforme spéciale qui pourrait recevoir une motorisation 100 % électrique de plus de 600 ch, avec un pack de batterie d'environ 80 kWh.

Des informations déjà très précises qui pourraient bien tenir de la spéculation plus qu'autre chose, mais le fond de l'histoire est intéressant. Ferrari, qui affirmait récemment que la technologie des batteries n'était pas encore assez évoluée pour être adoptée par le cheval cabré, ne pourra probablement pas tourner le dos indéfiniment à la fée électrique.

Les noms de code des deux autos électriques à venir en 2024 et 2026 seraient F244 et F245. Tout ceci reste encore bien lointain, et Ferrari semble vouloir prendre le temps de s'adapter d'ici là avec une plateforme capable d'accueillir tout type de moteur.