Ferrari Omologata, une pièce unique sur base de 812

Quand on vous disait que Ferrari enchaînait les nouveautés, on ne plaisantait pas. Peu de temps après le restylage de la Portofino, le cheval cabré lève le voile sur un tout autre genre de produit, qui frustrera probablement bon nombre d'amateurs fortunés et éclairés des sorties de Maranello. L'Omologata est en effet une grande transformation de la 812 Superfast.

Si le châssis et la mécanique sont conservés, tout le reste a été modifié pendant de nombreux mois de travail. Ferrari explique d'ailleurs que les seules pièces reprises de la 812 Superfast sont le parebrise et les feux avant. Tout le reste est nouveau, à commencer par la carrosserie façonnée à la main, en aluminium. L'arrière, lourdement modifié, rappellerait presque certaines productions britanniques, mais Ferrari s'est toutefois bien appuyé sur son passé (modèles des années soixante, notamment) pour créer cette Omologata.

A l'intérieur, on oublie le rouge de la carrosserie pour un blanc vif sur les sièges ultra légers. La planche de bord a été épurée (absence de tout écran) pour rappeler les Ferrari d'antan. Ferrari a simplement intégré des pièces en métal brut sur le tableau de bord et le volant pour, encore une fois, faire un petit hommage aux véhicules historiques.