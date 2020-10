Fiat 500 électrique : nouvelle ère - Salon de l'auto Caradisiac

Ne vous fiez aux lignes de cette nouvelle 500. Même si le dessin global est proche des précédentes, cette 500 est bel et bien entièrement nouvelle. Ainsi, à l’avant, les quatre optiques ont été conservées, mais les petites en bas se résument à un cercle lumineux tandis que les principales sont désormais coupées par le capot. Comme sur toutes les électriques, les entrées d'air sont réduites. Le changement le plus visible à l'avant est au final le logo 500, qui remplace le logo Fiat. L'arrière se simplifie avec par exemple la disparition du chrome au-dessus de la plaque et dans le bouclier. Autre nouveauté : la poignée de porte se fait plus discrète.

Les dimensions de cette nouvelle 500 progressent mais restent contenues avec une longueur et une largeur qui gagnent 6 cm pour atteindre respectivement 3,63 m et 1,69 m.

À l’intérieur, c’est une véritable révolution avec l’apparition d’un large écran tactile 10,25 pouces, qui remplace une bonne partie des commandes. L'instrumentation est aussi numérique, mais garde sa casquette ronde. Au niveau du design, on notera la fin du bandeau qui rappelait la carrosserie.

Question motorisation, cette 500 sera uniquement électrique. Pour les amoureux du thermique, l’ancienne restera toujours au catalogue. Sous le capot, on retrouve un bloc de 88 kW, soit 120 ch environ. Sa vitesse maxi sera limitée à 150 km/h. Sa batterie sera conséquente avec une capacité de 42 kWh, synonyme d’une bonne autonomie de 320 km. Il sera possible de refaire le plein à 80 % en 35 minutes.

La commercialisation de cette nouvelle Fiat 500 débutera avec la série spéciale dénommée La Prima vendue au prix de 37 900 €. La gamme complète sera connue plus tard.