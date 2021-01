Fiat 500 : une nouvelle gamme simplifiée

La toute nouvelle 500 électrique n'a pas chassé l'ancienne 500 thermique, qui reste au catalogue. Fiat profite de la nouvelle année pour revoir la gamme. L'offre du millésime 2021 est fortement simplifiée. Cela concerne la berline et le cabriolet 500C.

Côté moteur, il ne reste plus que le bloc 1.0 de 70 ch doté d'une micro-hybridation (avec alterno-démarreur). Selon les modèles, ce bloc rejette de 119 à 123 g/km (cycle WLTP), il n'y a pas de malus. Exit donc le 1.2 de 69 ch avec boîte auto.

Côté finitions, c'est plus clair. On oublie les Pop, Lounge, Star, Rockstar et Club. De l'ancienne gamme, il ne reste que la Sport, en haut de la gamme. En entrée de gamme, on a maintenant la Cult, avec un ticket d'entrée 200 € plus élevé, à 15 490 €. Cette variante a l'exclusivité d'une nouvelle teinte flashy, le Sicilia Orange.

Puis il y a les Dolcevita et Dolcevita Plus, cette dernière ayant en série la sellerie cuir, les jantes 16 pouces, les antibrouillards et les radars de recul. La Sport a en série le système multimédia sur écran tactile 7 pouces, avec navigation, les radars de recul, le capteur de pluie et de luminosité et les antibrouillards.

Les prix