Fiat 500X Yachting : une version découvrable

On se souvient de la 500 Riva. Voici une nouvelle version inspirée du monde du nautisme de luxe et de la "dolce vita" italienne. Mais cette fois, elle se nomme Yachting. Elle est proposée sur la petite 3 portes en cabriolet et le SUV 500X.

Avec une particularité pour ce dernier : il permet aussi de rouler cheveux aux vents grâce à une nouvelle capote en toile à ouverture électrique. Toutefois, la lunette ne se replie pas ici. C'est donc un plus simple toit ouvrant. Le système a toutefois l'avantage de dégager une plus large ouverture que le toit en verre proposé sur ce modèle.

Sur cette variante Yachting, la capote est en bleu, assortie donc à la couleur de carrosserie inédite "Bleu Venezia". On retrouve aussi du bleu sur les jantes 18 pouces spécifiques. Les coques de rétroviseurs ont un aspect chromé, tandis que des liserés blancs font le tour du véhicule. Cette finition reprend le kit carrosserie de la déclinaison Sport.

L'intérieur est également inspiré de l'univers des yachts, avec un bandeau de planche de bord et un pommeau de levier de vitesses en bois acajou, ainsi qu'une sellerie ivoire avec des passepoils bleus.

L'équipement de série comprend : radars de stationnement avant/arrière, caméra de recul, accès mains libres, reconnaissance des panneaux, surveillance des angles de morts, feux de route automatiques avec phares full LED…

Les prix