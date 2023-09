Fiat 600 Hybrid (2024), pour ceux qui n'aiment pas l'électrique

Olivier Pagès de Caradisiac se trouve actuellement en Italie pour essayer le Fiat 600e, ce nouveau crossover urbain de la marque transalpine, cousin du Jeep Avenger et du futur petit SUV d’Alfa Romeo. Pour l’instant, il n’existe que dans une version 100% électrique forte de 156 chevaux et capable de dépasser légèrement les 400 kilomètres en autonomie maximale, affiché à partir de 35 900€ en France.

Mais comme pour le Jeep Avenger, une variante thermique doit garnir le catalogue du modèle dans un second temps. Attendue pour le premier trimestre 2024, cette variante thermique se montre pour la première fois : le 600 Hybrid cache un petit moteur essence à trois cylindres 1,2 litre turbo, architecture bien connue au sein du groupe Stellantis. Le bloc thermique développe 100 chevaux et un petit générateur électrique installé dans la boîte automatique à double embrayage et six vitesses ajoute 29 chevaux de plus (avec un circuit électrique à 48 volts). Il s’agit d’un groupe motopropulseur très proche de celui inauguré récemment par le Peugeot 3008 de seconde génération et qui a trouvé depuis son chemin sous le capot de nombreux autres modèles.

Moins de 25 000€ ?

Capable de rouler jusqu’à 1 kilomètre en mode 100% électrique jusqu’à 30 km/h seulement, ce 600 Hybrid abat le 0 à 100 km/h en 11 secondes et coûtera 24 950€ en prix de base en Italie. Avec des tarifs probablement très proches de ce chiffre en France, il permettra de rendre le véhicule beaucoup plus accessible. Un peu comme le Jeep Avenger qui vient lui aussi de gagner une version thermique en plus de l’électrique.