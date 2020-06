Fiat change de logo

Avec la toute nouvelle 500, les designers de Fiat n'ont bien sûr pris aucun risque pour le look extérieur. Les changements se font par petites touches. Il sera toutefois aisé de reconnaître la nouvelle, grâce notamment à l'intégration d'un grand logo 500 à l'avant, à la place de celui de la marque. Preuve de la puissance du nom du modèle. 500 est aussi visible au centre des jantes.

Le logo Fiat va toutefois bien être apposé sur la carrosserie de la citadine, au niveau du coffre. Mais dans une nouvelle version. La 500 électrique inaugure en effet en Europe le nouveau logo de la marque. Celui-ci est simplifié à l'extrême.

On oublie le disque chromé et le fond rouge, qui étaient en place depuis 2006. Il ne reste que les lettres, l'acronyme de Fabbrica Italiana Automobili Torino, en grand. La police d'écriture n'est en revanche pas bouleversée, on retrouve des lettres tirées vers le haut et la cassure dans le A.

Sur le coffre de la 500, FIAT est posé à même la carrosserie. On retrouvera ce logo dans les calandres hors 500, à commencer par la Tipo restylée, lancée d'ici la fin de l'année. L'auto a d'ailleurs été vue avec ce logo il y a quelques mois.

Si on dit que la 500 inaugure ce logo en Europe, c'est parce qu'il est déjà en vigueur en Amérique Latine, où Fiat est bien implanté. Les grandes lettres sont ainsi visibles sur les nouveautés lancées là-bas depuis plusieurs années.