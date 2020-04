Fiat Tipo : la version restylée aperçue avec un nouveau logo

La période de confinement n'a pas mis à l'arrêt le développement des nouveaux modèles… et la chasse aux scoops qui va avec. Sur la page Instagram "EgeaFiatClubTr", on a découvert des images volées de la Tipo restylée. La voiture doit être dévoilée dans les prochaines semaines.

Sur cette photo, on peut voir deux grandes nouveautés pour la compacte de Fiat. Déjà, nous sommes en présence d'une inédite version au look aventurier. À la manière de la Ford Focus Active, Fiat va donc proposer une Tipo Cross, avec des appendices esthétiques de SUV : protections en plastique brut sur les bas de caisse et autour des roues, inserts couleur alu dans les boucliers…

L'autre petit événement, c'est le changement de logo dans la calandre. On oublie le disque rouge, il y a ici uniquement de grandes lettres. Ce logo n'est pas totalement inédit, puisqu'on l'a aperçu à l'arrière de la nouvelle 500 électrique. Surtout, il est déjà utilisé sur les modèles vendus en Amérique Latine.

Le restylage sera l'occasion pour Fiat de faire monter en gamme la Tipo. Pour cette génération lancée en 2016, Fiat a tenté un positionnement à mi-chemin entre le low-cost et les modèles généralistes. Avantage, l'auto est proposée avec des prix agressifs dans sa catégorie. Mais il faut croire qu'une partie de la clientèle est rebutée par la qualité des matériaux légère et le retard technologique. Fiat compte donc corriger cela. La Tipo devrait toutefois conserver un très bon rapport prix/équipements, un argument qui lui permet d'avoir une carrière honorable chez nous.