Fiat Chrysler demande de l'aide à l'État italien

"Prêt garanti par l'État", voici une expression que l'on entend de plus en plus souvent actuellement. Ce dispositif permet à une société en difficulté de demander à sa banque habituelle un prêt garanti par l’État pour soutenir sa trésorerie. En France, de multiples entreprises ont sollicité de tels emprunts et il en est de même dans différents pays européens comme en Italie par exemple. Là-bas, c'est un joyau national qui a demandé de l'aide à savoir le groupe Fiat Chrysler, qui compte les marques Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge et Ram.

L'objectif est de "financer les activités de FCA en Italie et d'apporter un soutien supplémentaire à quelque 10 000 petites et moyennes entreprises de la chaîne d'approvisionnement automobile" a précisé le groupe dans un communiqué. Ainsi, en vertu du décret sur les liquidités du gouvernement italien (adopté en avril pour soutenir l'économie face à la pandémie de coronavirus), le montant total de ce crédit peut être équivalent à 25 % du chiffre d'affaires consolidé des entités industrielles de FCA en Italie, soit jusqu'à 6,3 milliards d'euros.

Fiat Chrysler emploie en Italie près de 55 000 salariés dans ses 16 usines et 26 sites dédiés. Le groupe affirme travailler avec 5 500 sous-traitants dans la péninsule, pour près de 200 000 emplois. Secteur clé de l'économie italienne, comptant pour 6,2 % du PIB national, l'automobile a été touchée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus.

Cette demande n'est pas passée inaperçue puisque le vice-président du parti Démocrate (au pouvoir), Andrea Orlando a estimé : Une entreprise qui demande une importante somme d'argent à l'État italien doit rapatrier son siège en Italie". Pour rappel, le siège du groupe industriel est basé au Pays-Bas. Un argument rapidement battu en brèche par le Président du Conseil Guiseppe Conte qui a indiqué "On ne parle pas de la maison mère. On parle des sociétés du groupe en Italie qui emploient des milliers de personnes". FCA est donc éligible à cette aide.

Malgré ce contexte difficile, FCA et le groupe français PSA ont confirmé leur intention de fusionner en cette fin d'année, début 2021.