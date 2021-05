Fiat et Abarth ont un nouveau chef du design

C'est un transfert qui pourrait être équivalent à celui d'un grand joueur de football. François Leboine devient "Chief Design Offer Stellantis". Un anglicisme un brin pompeux, qui signifie simplement que l'intéressé va diriger le design de Fiat et d'Abarth au sein du groupe géant.

Un ancien étudiant du Royal College of Art en provenance de Renault, qui a travaillé sur le design extérieur de nombreux projets : Espace 5, Clio, Captur, Dacia Sandero et les concepts Morphoz et... Renault 5 !

Il semble en tout cas que les connexions entre Stellantis et Renault fonctionnent bien. Rappelons en effet que le losange a débauché Gilles Vidal, ancien patron du style chez Peugeot. Un transfert dans l'autre sens qui prendra effet le 1er juin, et qui aura la lourde tâche d'assurer notamment le renouveau d'Abarth après l'arrivée de la Fiat 500 électrique. Chez Fiat, il faudra également prévoir l'arrivée d'un nouveau crossover, descendant du 500 X.