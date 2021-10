Fiat va relancer l'Ulysse

Après plus de dix ans d'absence, le Fiat Ulysse est de retour. La nouvelle génération sera lancée au premier trimestre 2022. Elle aura toutefois un sacré air de déjà-vu. Ce nouvel Ulysse sera en effet dérivé des véhicules familiaux nés de la coopération entre PSA et Toyota.

Ce sera donc le cinquième modèle sur la même base, après le Citroën SpaceTourer, le Peugeot Traveller, le Toyota ProAce Verso et l'Opel Zafira Life ! La première photo montre que le Fiat va reprendre le look du Citroën, avec juste une calandre différente.

Et ce n'est pas tout : Fiat va aussi relancer le Scudo, qui sera la version utilitaire. C'est un peu un retour au bercail, puisque le précédent Scudo, stoppé en 2016, était le fruit de la coopération entre PSA et Fiat sur le marché des utilitaires. Les deux parties s'étaient séparées pour la suite de leurs modèles. PSA avait alors trouvé Toyota comme nouveau partenaire et Fiat s'était tourné vers Renault pour proposer le Talento, un Trafic rebadgé. Un partenariat qui a tourné court avec la fusion de PSA et Fiat, aujourd'hui réunis dans le groupe Stellantis.

Les nouveaux Ulysse et Scudo seront donc produits avec le reste de la troupe, en France, près de Valenciennes. Comme les autres véhicules, les Fiat seront proposés avec une version 100 % électrique. Plusieurs longueurs et configurations seront au menu. L'Ulysse existera dans des combinaisons de 6 à 9 places.