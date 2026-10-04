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Volkswagen Id.3 Neo

Essai

Est-ce un luxe d’avoir de grosses batteries comme dans la Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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5. Fiche technique de la Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh

 

Est-ce un luxe d’avoir de grosses batteries comme dans la Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh ?

Les chiffres clés

Volkswagen Id.3 Neo NEO 231 LIFE 79 KWH
Généralités  
Finition LIFE
Date de commercialisation 22/04/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,26 m
Largeur sans rétros 1,80 m
Hauteur 1,56 m
Empattement 2,76 m
Volume de coffre mini 383 L
Volume de coffre maxi 1 336 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 966 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 350 Nm
Puissance moteur 231 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 629 km
Capacité batterie 79 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max -4000
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