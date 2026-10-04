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Volkswagen Id.3 Neo

Essai

Est-ce un luxe d’avoir de grosses batteries comme dans la Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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4. Notre note de la Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh

 

Est-ce un luxe d’avoir de grosses batteries comme dans la Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh ?

La Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh (231 chevaux, à partir de 45 900€) s'évalue dans la catégorie des compactes électriques à grosse batterie qui compte :

-La Cupra Born Endurance (231 chevaux, à partir de 46 050€ avant remise).

-La MG4 Luxury (204 chevaux, à partir de 36 990€ avant remise).

En élargissant un peu, on trouve :

-La Tesla Model 3 Propulsion (environ 275 chevaux, à partir de 36 990€).

-La Polestar 2 (à partir de 272 chevaux et 46 800€ avant remise).

-La Renault Mégane (220 chevaux, à partir de 37 500€).

Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Pratique
  • 6.45
  • 6.45
  • 6.45
  • 6.45
  • 6.45
 
Rapport prix/équipements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
 
Sécurité
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Autonomie
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Note globale : 13,3 /20
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