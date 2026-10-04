La Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh (231 chevaux, à partir de 45 900€) s'évalue dans la catégorie des compactes électriques à grosse batterie qui compte :

-La Cupra Born Endurance (231 chevaux, à partir de 46 050€ avant remise).

-La MG4 Luxury (204 chevaux, à partir de 36 990€ avant remise).

En élargissant un peu, on trouve :

-La Tesla Model 3 Propulsion (environ 275 chevaux, à partir de 36 990€).

-La Polestar 2 (à partir de 272 chevaux et 46 800€ avant remise).

-La Renault Mégane (220 chevaux, à partir de 37 500€).