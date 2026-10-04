Est-ce un luxe d’avoir de grosses batteries comme dans la Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh ?
4. Notre note de la Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh
La Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh (231 chevaux, à partir de 45 900€) s'évalue dans la catégorie des compactes électriques à grosse batterie qui compte :
-La Cupra Born Endurance (231 chevaux, à partir de 46 050€ avant remise).
-La MG4 Luxury (204 chevaux, à partir de 36 990€ avant remise).
En élargissant un peu, on trouve :
-La Tesla Model 3 Propulsion (environ 275 chevaux, à partir de 36 990€).
-La Polestar 2 (à partir de 272 chevaux et 46 800€ avant remise).
-La Renault Mégane (220 chevaux, à partir de 37 500€).
|Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,3 /20
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