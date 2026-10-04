45 900€, voilà le prix de base de la Volkswagen iD.3 Neo avec les batteries de 79 kWh en finition Life. Sa cousine la Cupra Leon restylée démarre elle à 46 050€ avec les mêmes batteries (et le même moteur de 231 chevaux). Seule compacte rivale à pouvoir embarquer des batteries aussi grosses, la MG4 Luxury chinoise de 204 chevaux et 77 kWh se négocie à partir de 36 990€. Imbattable sur le papier, donc, sauf qu’elle n’a pas droit au bonus écologique français (prime CEE) de 3 500€ pour tous contrairement aux deux Européennes. Et Volkswagen propose par ailleurs une remise immédiate de 4 000€ en ce moment pour l’ID.3 Neo 79 kWh, abaissant ainsi son prix final à 38 400€. Dans le genre « vraie berline », la Tesla Model 3 d’entrée de gamme demande elle 36 990€ avec un moteur un peu plus puissant mains légèrement moins d’autonomie maximale : 572 km WLTP contre 629 pour l’Allemande.

A retenir : la bonne taille de batterie pour ces voitures ?

« On vend beaucoup cette ID.3 à grosses batteries aux entreprises. Quand un employé est obligé par sa direction de choisir une voiture électrique, il préfère se rassurer en optant pour la plus grosse batterie », nous confiait récemment un haut responsable de Volkswagen France. On les comprend, ces employés : disposer de batteries aussi grosses dans des voitures capables de servir une vraie utilisation polyvalente change totalement l’expérience par rapport à de petits accumulateurs : si une citadine s’accommode bien mieux de batteries de 50 kWh, une familiale compacte comme l’ID.3 Neo paraît naturellement faite pour cette taille et peut alors parcourir de longues distances avec peu de contraintes. C’est sans doute pour cette raison que Renault vient d’augmenter la taille de la batterie de sa Mégane à 67 kWh à l’occasion de son récent restylage au lieu de 60 précédemment.

Reste un prix catalogue toujours aussi élevé, heureusement gommé en grande partie par les remises constructeur et le bonus écologique français : le jour où ce dernier disparaîtra, il faudra que Volkswagen baisse son prix d’autant plus pour rester compétitif face aux marques chinoises…

Caradisiac a aimé

L'autonomie réelle vraiment généreuse

Une voiture plaisante à conduire dans l'absolu

L'habitabilité intérieure digne d'une familiale

Caradisiac n'a pas aimé

Le prix catalogue très élevé (heureusement gommé par le bonus et la remise)

Pas de pompe à chaleur de série

L'ID.Polo est devenue plus amusante à conduire !