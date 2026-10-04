Est-ce un luxe d’avoir de grosses batteries comme dans la Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh ?
2. L'équipement de la Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh oblige à ajouter une option importante
De série, la Volkswagen ID.3 Neo à batteries de 79 kWh est dans la finition Life (et non pas Trend, niveau uniquement proposé sur la petite batterie de 50 kWh). Elle possède alors des jantes de 19 pouces de série et un intérieur à l’équipement déjà généreux : climatisation bi-zone, caméra de recul, grand écran de la tablette tactile centrale, éclairage d’ambiance, régulateur de vitesse adaptatif…). Il faut hélas ajouter 1 560€ pour obtenir l’affichage tête haute et le Travel Assist (système de maintien dans la voie) et surtout, la pompe à chaleur reste en option à 1 150€.
La finition Style haut de gamme (celle de notre modèle d’essai) ajoute quelques efforts de présentation extérieure supplémentaires ainsi qu’une finition des sièges différente. Elle donne aussi accès en option aux caméras 360 mais n’inclut toujours pas la pompe à chaleur.
Equipements et options
Version : NEO 231 LIFE 79 KWH
Equipements de sécurité
Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
Alerte de perte de pression des pneus
Protection antidémarrage
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse
Système d'aide à l'éco-conduite - Eco Assistance
Projecteurs LED et feux AR à LED
7 Airbags
Système de démarrage sans clé Keyless-Go
Allumage automatique des feux, capteurs de pluie avec essuie-glace automatique
Oeillets d'arrimage ISOFIX:dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR
Alerte d'hypovigilance et de fatigue avec caméra de surveillance de la disponibilité du conducteur
Allumage et régulation automatique des feux de route Light Assist
Equipements de confort
Ceintures AV réglables automatique, à 3 points avec prétensionneurs.
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
Frein de stationnement électrique avec fonction Auto-Hold
Interface téléphone Bluetooth
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse
Réception de radio numérique (DAB+)
Vitres AV/AR électriques avec dispositif anti-pincement
Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non attachées AV/AR
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio
Banquette AR 2/3 1/3 avec accoudoir central et trappe à skis (3 personnes)
App-Connect sans fil (en fonction du téléphone compatible) pour Apple CarPlay, Android Auto et
Climatiseur 2-Zones "Air Care Climatronic" avec filtre à charbon actif
Sélecteur de vitesse situé à droite derrière le volant avec frein de stationnement électronique
Volant multifonction à réglage mécanique en hauteur et en longueur
Préparation pour activation ultérieure de la Navigation via Upgrades
Climatisation stationnaire: permet de réfrigérer, de ventiler ou de chauffer l'habitacle du
Oeillets d'arrimage ISOFIX:dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR
Rétroviseur extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement
Ecran central tactile de 12,9" personnalisable
Pare-brise en verre athermique avec isolation phonique renforcée
Boitiers des rétroviseurs peints en noir
Système audio 4+1 HP AV
Assistant de changement de voie et sortie de stationnement "Side Assist"
Système d'aide au stationnement AV et AR Park Pilot
Système d'infotainment Innovision avec écran 12,9' personnalisable et IQ. Cockpit de 10,25
Sièges AV réglables en hauteur avec préparation pour activation des sièges AV chauffants Upgrades
Volant multifonction avec préparation pour activation du volant chauffant via Upgrades
Console centrale avec volet occultant et accoudoir
Esthétique / Carrosserie
Sellerie en tissu Taia
Banquette AR 2/3 1/3 avec accoudoir central et trappe à skis (3 personnes)
Jantes en alliage 19" Wellington bicolore argent/noir (7,5J x 19)
Autres équipements
Tapis de sol AV et AR
Eclairage à LED de la plaque d'immatriculation AR
Prise 12 V dans le coffre
Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence
Avertisseur sonore 2 tons
2 ports USB-C à l'AV (data et recharge) et 2 ports USB-C à l'AR (recharge uniquement)
Câble de recharge Mode 3 - Type 2 pour borne de recharge (32A)
Système de récupération d'énergie au freinage et à la décélération
Front Assist - Système de surveillance périmétrique avec fonctions de freinage d'urgence en ville et
Intervention de freinage automatique lors des manoeuvres: L'intervention de freinage automatique
Sign Assist - Système de détection de la signalisation routière
Avertissement de distance avec le véhicule précédent
Kit de dépannage : compresseur 12V et produit d'étanchéité de pneu
Système proactif de protection des occupants - Pre Safe Assist
Chargeur de smartphone par induction
Système de Freinage anti-multi collision
Freins à disques AV et freins à tambours AR
Mode "Battery Care": Préserve la batterie et accroître sa longévité. Si le mode "Battery Care" est
Eclairage de bienvenue projeté au sol
Caméra de recul 'Rear View' située dans le logo Volkswagen
Clignotants confort : (1) touche = (3) clignotements
E-sound - son spécifique ID: L'e-Sound est un bruit électronique de moteur signalant l'approche de
Préparation pour services connectés VW Connect activables via la boutique en ligne du véhicule
Gestion des paramètres de confidentialité liés à la eSIM et à VW Connect
Correcteur électronique de trajectoire ESP, Amplificateur de freinage d'urgence AFU, Servofrein
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière "Sign Assist"
Commande vocale intuitive -"Bonjour ID"
Détection de fatigue
Préchauffage de la batterie manuel (via infotainment) inclus
Portes AR avec sécurité
Cross Traffic Alert’: assistant d’intersection qui détecte les véhicules circulant
Lane Assist : Assistant au maintien dans la voie avec correction de trajectoire
Système d'appel d'urgence - eCall
Eclairage d'ambiance personnalisable (10 couleurs)
Recharge bi-directionnelle V2L
Réglages de la charge via le système d’infodivertissement ou l'application Volkswagen
Options disponibles
-
Vitres AR et lunette AR surteintées:
360 €
-
Câble de recharge Mode 2 - Type 2 (8A) pour prise domestique:
230 €
-
Extension de garantie 1 an / max 30 000 km:
250 €
-
Extension de garantie 1 an / max 60 000 km:
350 €
-
Extension de garantie 1 an / max 90 000 km:
450 €
-
Extension de garantie 2 ans / max 40 000 km:
500 €
-
Extension de garantie 2 ans / max 80 000 km:
790 €
-
Extension de garantie 2 ans / max 120 000 km:
960 €
-
Extension de garantie 3 ans / max 50 000 km:
920 €
-
Extension de garantie 3 ans / max 100 000 km:
1390 €
-
Extension de garantie 3 ans / max 150 000 km:
1660 €
-
Pompe à chaleur:
1150 €
-
Toit panoramique en verre et store pare soleil électrique:
1035 €
-
Plancher de coffre amovible:
95 €
-
Système de Navigation & Infotainment 'Innovision Pro':
790 €
-
Adaptateur pour charge bidirectionnelle V2L:
210 €
-
Adaptateur pour charge bidirectionnelle V2L - version camping:
230 €
-
Pneumatiques toutes saisons 215/50 R19:
300 €
-
Attelage pour porte-vélos:
490 €
-
Jantes en alliage 20" Zwickau bicolore argent/noir (8J x 20):
650 €
-
Peinture métallisée Blanc Glacier:
900 €
-
Peinture métallisée Gris Argent:
900 €
-
Peinture métallisée Noir Ebène:
900 €
-
Peinture métallisée Bleu Nordique:
900 €
-
Peinture unie Gris Lunaire:
0 €
-
Peinture Exclusive Dark Olivine Green:
1100 €
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