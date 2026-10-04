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Volkswagen Id.3 Neo

Essai

Est-ce un luxe d’avoir de grosses batteries comme dans la Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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2. L'équipement de la Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh oblige à ajouter une option importante

 

La Volkswagen ID.3 Neo à batteries de 79 kWh, sans option.
La Volkswagen ID.3 Neo à batteries de 79 kWh, sans option.

De série, la Volkswagen ID.3 Neo à batteries de 79 kWh est dans la finition Life (et non pas Trend, niveau uniquement proposé sur la petite batterie de 50 kWh). Elle possède alors des jantes de 19 pouces de série et un intérieur à l’équipement déjà généreux : climatisation bi-zone, caméra de recul, grand écran de la tablette tactile centrale, éclairage d’ambiance, régulateur de vitesse adaptatif…). Il faut hélas ajouter 1 560€ pour obtenir l’affichage tête haute et le Travel Assist (système de maintien dans la voie) et surtout, la pompe à chaleur reste en option à 1 150€.

La finition Style haut de gamme (celle de notre modèle d’essai) ajoute quelques efforts de présentation extérieure supplémentaires ainsi qu’une finition des sièges différente. Elle donne aussi accès en option aux caméras 360 mais n’inclut toujours pas la pompe à chaleur.

Equipements et options

Version : NEO 231 LIFE 79 KWH

Equipements de sécurité

  • Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse

  • Alerte de perte de pression des pneus

  • Protection antidémarrage

  • Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse

  • Système d&#039;aide à l&#039;éco-conduite - Eco Assistance

  • Projecteurs LED et feux AR à LED

  • 7 Airbags

  • Système de démarrage sans clé Keyless-Go

  • Allumage automatique des feux, capteurs de pluie avec essuie-glace automatique

  • Oeillets d&#039;arrimage ISOFIX:dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR

  • Alerte d&#039;hypovigilance et de fatigue avec caméra de surveillance de la disponibilité du conducteur

  • Allumage et régulation automatique des feux de route Light Assist

Equipements de confort

  • Ceintures AV réglables automatique, à 3 points avec prétensionneurs.

  • Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

  • Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel

  • Frein de stationnement électrique avec fonction Auto-Hold

  • Interface téléphone Bluetooth

  • Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse

  • Réception de radio numérique (DAB+)

  • Vitres AV/AR électriques avec dispositif anti-pincement

  • Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non attachées AV/AR

  • Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio

  • Banquette AR 2/3 1/3 avec accoudoir central et trappe à skis (3 personnes)

  • App-Connect sans fil (en fonction du téléphone compatible) pour Apple CarPlay, Android Auto et

  • Climatiseur 2-Zones &quot;Air Care Climatronic&quot; avec filtre à charbon actif

  • Sélecteur de vitesse situé à droite derrière le volant avec frein de stationnement électronique

  • Volant multifonction à réglage mécanique en hauteur et en longueur

  • Préparation pour activation ultérieure de la Navigation via Upgrades

  • Climatisation stationnaire: permet de réfrigérer, de ventiler ou de chauffer l&#039;habitacle du

  • Oeillets d&#039;arrimage ISOFIX:dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR

  • Rétroviseur extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement

  • Ecran central tactile de 12,9&quot; personnalisable

  • Pare-brise en verre athermique avec isolation phonique renforcée

  • Boitiers des rétroviseurs peints en noir

  • Système audio 4+1 HP AV

  • Assistant de changement de voie et sortie de stationnement &quot;Side Assist&quot;

  • Système d&#039;aide au stationnement AV et AR Park Pilot

  • Système d&#039;infotainment Innovision avec écran 12,9&#039; personnalisable et IQ. Cockpit de 10,25

  • Sièges AV réglables en hauteur avec préparation pour activation des sièges AV chauffants Upgrades

  • Volant multifonction avec préparation pour activation du volant chauffant via Upgrades

  • Console centrale avec volet occultant et accoudoir

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie en tissu Taia

  • Banquette AR 2/3 1/3 avec accoudoir central et trappe à skis (3 personnes)

  • Jantes en alliage 19&quot; Wellington bicolore argent/noir (7,5J x 19)

Autres équipements

  • Tapis de sol AV et AR

  • Eclairage à LED de la plaque d&#039;immatriculation AR

  • Prise 12 V dans le coffre

  • Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d&#039;urgence

  • Avertisseur sonore 2 tons

  • 2 ports USB-C à l&#039;AV (data et recharge) et 2 ports USB-C à l&#039;AR (recharge uniquement)

  • Câble de recharge Mode 3 - Type 2 pour borne de recharge (32A)

  • Système de récupération d&#039;énergie au freinage et à la décélération

  • Front Assist - Système de surveillance périmétrique avec fonctions de freinage d&#039;urgence en ville et

  • Intervention de freinage automatique lors des manoeuvres: L&#039;intervention de freinage automatique

  • Sign Assist - Système de détection de la signalisation routière

  • Avertissement de distance avec le véhicule précédent

  • Kit de dépannage : compresseur 12V et produit d&#039;étanchéité de pneu

  • Système proactif de protection des occupants - Pre Safe Assist

  • Chargeur de smartphone par induction

  • Système de Freinage anti-multi collision

  • Freins à disques AV et freins à tambours AR

  • Mode &quot;Battery Care&quot;: Préserve la batterie et accroître sa longévité. Si le mode &quot;Battery Care&quot; est

  • Eclairage de bienvenue projeté au sol

  • Caméra de recul &#039;Rear View&#039; située dans le logo Volkswagen

  • Clignotants confort : (1) touche = (3) clignotements

  • E-sound - son spécifique ID: L&#039;e-Sound est un bruit électronique de moteur signalant l&#039;approche de

  • Préparation pour services connectés VW Connect activables via la boutique en ligne du véhicule

  • Gestion des paramètres de confidentialité liés à la eSIM et à VW Connect

  • Correcteur électronique de trajectoire ESP, Amplificateur de freinage d&#039;urgence AFU, Servofrein

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation routière &quot;Sign Assist&quot;

  • Commande vocale intuitive -&quot;Bonjour ID&quot;

  • Détection de fatigue

  • Préchauffage de la batterie manuel (via infotainment) inclus

  • Portes AR avec sécurité

  • Cross Traffic Alert’: assistant d’intersection qui détecte les véhicules circulant

  • Lane Assist : Assistant au maintien dans la voie avec correction de trajectoire

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence - eCall

  • Eclairage d&#039;ambiance personnalisable (10 couleurs)

  • Recharge bi-directionnelle V2L

  • Réglages de la charge via le système d’infodivertissement ou l&#039;application Volkswagen

Options disponibles

  • Vitres AR et lunette AR surteintées

     : 

    360 €

  • Câble de recharge Mode 2 - Type 2 (8A) pour prise domestique

     : 

    230 €

  • Extension de garantie 1 an / max 30 000 km

     : 

    250 €

  • Extension de garantie 1 an / max 60 000 km

     : 

    350 €

  • Extension de garantie 1 an / max 90 000 km

     : 

    450 €

  • Extension de garantie 2 ans / max 40 000 km

     : 

    500 €

  • Extension de garantie 2 ans / max 80 000 km

     : 

    790 €

  • Extension de garantie 2 ans / max 120 000 km

     : 

    960 €

  • Extension de garantie 3 ans / max 50 000 km

     : 

    920 €

  • Extension de garantie 3 ans / max 100 000 km

     : 

    1390 €

  • Extension de garantie 3 ans / max 150 000 km

     : 

    1660 €

  • Pompe à chaleur

     : 

    1150 €

  • Toit panoramique en verre et store pare soleil électrique

     : 

    1035 €

  • Plancher de coffre amovible

     : 

    95 €

  • Système de Navigation & Infotainment 'Innovision Pro'

     : 

    790 €

  • Adaptateur pour charge bidirectionnelle V2L

     : 

    210 €

  • Adaptateur pour charge bidirectionnelle V2L - version camping

     : 

    230 €

  • Pneumatiques toutes saisons 215/50 R19

     : 

    300 €

  • Attelage pour porte-vélos

     : 

    490 €

  • Jantes en alliage 20" Zwickau bicolore argent/noir (8J x 20)

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Blanc Glacier

     : 

    900 €

  • Peinture métallisée Gris Argent

     : 

    900 €

  • Peinture métallisée Noir Ebène

     : 

    900 €

  • Peinture métallisée Bleu Nordique

     : 

    900 €

  • Peinture unie Gris Lunaire

     : 

    0 €

  • Peinture Exclusive Dark Olivine Green

     : 

    1100 €

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