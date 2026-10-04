De série, la Volkswagen ID.3 Neo à batteries de 79 kWh est dans la finition Life (et non pas Trend, niveau uniquement proposé sur la petite batterie de 50 kWh). Elle possède alors des jantes de 19 pouces de série et un intérieur à l’équipement déjà généreux : climatisation bi-zone, caméra de recul, grand écran de la tablette tactile centrale, éclairage d’ambiance, régulateur de vitesse adaptatif…). Il faut hélas ajouter 1 560€ pour obtenir l’affichage tête haute et le Travel Assist (système de maintien dans la voie) et surtout, la pompe à chaleur reste en option à 1 150€.

La finition Style haut de gamme (celle de notre modèle d’essai) ajoute quelques efforts de présentation extérieure supplémentaires ainsi qu’une finition des sièges différente. Elle donne aussi accès en option aux caméras 360 mais n’inclut toujours pas la pompe à chaleur.