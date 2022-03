Filtre à particules encrassé : que faire et comment l'éviter ?

Le filtre à particules (FAP) est placé depuis 2011 dans l’échappement des moteurs diesels mais aussi désormais sur les véhicules essence. Le FAP est situé en continuité de la ligne d’échappement, le plus souvent en sortie moteur.

Il est conçu pour retenir les particules polluantes contenues dans les gaz d'échappement et réduire ainsi l’évacuation dans l’atmosphère de la pollution du moteur.

Cette pièce spécifique nécessite néanmoins un entretien constant, faute de quoi votre moteur s’encrasse. Un FAP bien entretenu c’est un véhicule moins polluant, ce qui évitera 50 % de rejets de CO2 de moins comparé à un véhicule encrassé. Les normes anti-pollution s’étant durcies, si votre moteur est calaminé, vous êtes bon pour une contre-visite lors de votre prochain contrôle technique.

Comment fonctionne le FAP ?

Le Filtre à Particules collecte et emprisonne les particules en suspension dans les gaz d’échappement avant de les éliminer. Le FAP fonctionne par filtration des particules fines considérées comme les plus polluantes du fait que nous pouvons les respirer et les aspirer sans nous en apercevoir.

Au fil du temps, une couche de suie se forme à l’intérieur du filtre, empêchant l’air et les gaz d’échappement de le traverser. Le filtre va alors se régénérer en provoquant une augmentation de la température des gaz d’échappement afin de brûler les couches de calamine, un peu comme dans un four ménager à pyrolyse.

Pour assurer l’augmentation de la température des gaz, un surplus de carburant est injecté dans le FAP, provoquant la combustion des suies qui y sont emprisonnées. C’est ce phénomène qui crée la régénération qui permet de brûler automatiquement la calamine, permettant au FAP de fonctionner à nouveau normalement.

Néanmoins, pour que cette régénération se réalise il est impératif que la température des gaz d’échappement atteignent au moins 550 °C, ce qui est impossible si vous n’utilisez votre véhicule que pour de petits trajets ou si vous êtes un adepte de la conduite « éco » à 2000 tr/mn maximum, ce que tous les « conseilleurs » qui veulent vous faire économiser de l’énergie préconisent.

Avec un régime moteur aussi bas, le FAP s’encrasse et la calamine (suie) risque de se répandre à l’intérieur du moteur jusqu’à l’endommager. En fait, plus vous roulez doucement à bas régime, plus vous encrassez votre moteur et votre FAP !

Quelles sont les manifestations d’un FAP encrassé ?

Vous avez constaté des dysfonctionnements moteur sur votre voiture alors que vous rouliez jusque-là tranquillement. S’il s’agit d’une perte de puissance, sur les véhicules récents un message “Colmatage FAP” est signalé, sur des voitures plus anciennes d’autres voyants moteurs peuvent s’allumer.

Si le moteur s’étouffe et provoque un brutal « coup de frein » alors que vous roulez, ou cale, dites-vous que ces soucis peuvent être les symptômes d’un FAP encrassé.

Conséquence directe de cette baisse de puissance vous allez devoir davantage solliciter le moteur, et par conséquent augmenter votre consommation.

Or, changer un FAP peut coûter jusqu’à 3 000 €. Une facture dont on se passerait bien. En outre, rouler avec un FAP encrassé risque d’endommager le moteur.

Eviter l’encrassement du FAP

Il est très simple d’éviter au FAP de s’encrasser ou de le « régénérer ». Il suffit en effet d’augmenter le régime moteur de votre voiture au-delà de 3 000 tr/mn durant 30 à 60 mn.

Si les petits trajets colmatent le filtre à particules, la solution la plus efficace est de prendre la route. Inutile de « tracer » sur l’autoroute, il suffit de prendre certaines nationales entre deux villes moyennes et de rester en 3e pour que votre régime moteur dépasse les 3 000 tr/mn fatidiques suffisamment longtemps.

Le seul avantage de l’autoroute est de pouvoir maintenir votre moteur à haut régime facilement et suffisamment longtemps. Mais là encore, nul besoin de rouler à 160 km/h, il suffit de rester en 4e !

FAP sur-encrassé ce qu’il ne faut pas faire ?

Malgré tous vos efforts votre véhicule s’étouffe et votre garagiste vous a prévenu « il faut changer le FAP » !

Vu le montant de la facture il est bien tentant d’enlever purement et simplement le filtre à particules, tout au moins jusqu’au prochain contrôle technique. Il faut savoir que le « défapage », autrement dit le démontage du filtre à particules de son véhicule est une pratique illégale qui peut entraîner une amende pouvant atteindre 7 500 € ainsi qu’une mise en fourrière. Cela rend aussi le véhicule plus difficile à revendre sur le marché de l’occasion.

À défaut de changer le FAP…

Avant d’écouter les sirènes du garagiste et de changer le FAP, mieux vaut tenter de faire régénérer ce dernier via une intervention de décalaminage. Cette intervention s’effectue à l’aide d’une station de décalaminage par injection d’hydrogène.

Le pouvoir solvant de l’hydrogène après combustion, introduit par une station Hy-Calamine et Hy-Carbon Connect, permet de désencrasser le FAP et de redonner au véhicule ses performances d’origine pour un prix modique, à partir de 70 € selon le type de véhicule.

Si toutefois cette opération ne résout pas votre problème il est possible que le « coup de frein » ou l’essoufflement du moteur proviennent également d’une altération de la durite de suralimentation du turbo (une prise d’air le plus souvent). Dans ce cas, seul le concessionnaire pourra vous proposer un diagnostic fiable et changer la pièce défectueuse.