Fin de production pour la Mitsubishi i-MiEV

Souvenez-vous : Mitsubishi lançait en 2009 la petite urbaine branchée i-MiEV. L'auto a très peu évolué depuis. Crise sanitaire aidant, la citadine survoltée prendra le chemin de la retraite dans les prochains mois.

La Mitsubishi i-MiEV -sobrement appelée i outre-Atlantique- souhaitait incarner la première voiture électrique abordable de grande série. La marque aux diamants la commercialisait pour accomplir cette mission dans plus de 50 pays dont ceux du Vieux Continent et les États-Unis. Le succès n'a pas vraiment été au rendez-vous pour cette auto clonée en France via la Peugeot iOn. Les ventes ont en effet atteint péniblement les 32 000 unités écoulées. À titre de comparaison, Nissan a vendu plus de 500 000 Leaf depuis 2010.

D'après les bruits de couloir, Mitsubishi reviendra sur le devant de la scène avec une électrique très prochainement. Les rumeurs indiquent que cette auto développée en collaboration avec Nissan incarnera la descendance de l'iMiEV en 2023.