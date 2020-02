Finalement, Aston Martin ne fera pas les 24 Heures du Mans

C'était presque à prévoir. Aston Martin, qui connaissait quelques difficultés financières ces derniers mois, voit désormais l'avenir avec un peu plus de sérénité depuis l'arrivée du milliardaire Lawrence Stroll, qui va investir environ 600 millions d'euros dans la marque anglaise, avec, à la clé, une montée au capital à hauteur de 20 %.

Forcément, cela donne du pouvoir au Canadien qui est déjà propriétaire d'une écurie de F1. Et c'est dans ce domaine là que l'homme souhaite voir Aston Martin s'investir en posant officiellement le nom "Aston Martin" sur une écurie de F1. L'engagement portera sur une dizaine d'années dans le monde des monoplaces, signe qu'il y a un réel objectif d'obtention de résultats dans la catégorie reine pour Aston Martin.

Malheureusement, cela va se faire au détriment de l'engagement en endurance dans la nouvelle catégorie "Hypercar". Un engagement qui avait été confirmé l'an dernier mais qui a désormais été avorté, comme vient de le confirmer officiellement le constructeur anglais. Les dirigeants s'étaient réunis pour discuter de l'avenir de la marque et de la direction à prendre, et les choses sont désormais claires : les voitures de série, et la F1. Le programme de la Valkyrie en compétition ne se fera donc pas, pour le moment, en tout cas.