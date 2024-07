Flottes: Les Lilliputiens de la route s’attaquent aux Gulliver de l’automobile

Ils s’appellent Ligier Pro, Goupil, Aixam Pro ou bien encore Kleuster. Face aux mastodontes de l’automobile (Stellantis, Renault, Ford etc.) ils ne pèsent pas très lourd. Et pourtant ! Leurs véhicules sont devenus des références chez les logisticiens de la livraison du dernier kilomètre, les postiers ou bien encore les services de voirie des mairies.

Petits, dotés d’une grande agilité, d’une capacité de charge judicieuse dans le cadre de livraison de proximité ou l’exécution de tâches à fréquence élevées, ils se sont en une petite dizaine d’années adaptés aux nouveaux modes de consommations et de déplacements. Et ce n’est qu’un début !

Le marché mondial de la livraison du dernier kilomètre devrait connaître une croissance annuelle de 23 % d’ici à 2030. En France, le marché du last mile croît de 10 % chaque année. De quoi susciter les convoitises. Y compris de la part des constructeurs, comme Renault avec son vélo Kleuster ou son Mobilize Bento ou Kia avec ses véhicules polyvalents compacts présenté lors du dernier CES de Las Vegas. Les petits vont-ils résister aux grands ? Exemple et décryptage des enjeux en 7 points clés, avec Toshihide Soga, directeur de la business unit Ligier professional.

Optimisation

"Nous n’avons pas prétention de remplacer tous les véhicules utilitaires, mais de combler des manques dans ce créneau afin d’optimiser la qualité d’usage. La nécessité de livrer de plus en plus de commandes passées par Internet à domicile, transforme le marché du last mile à très grande vitesse. Nous avons chez Ligier, une vraie connaissance du last mile. Cela, grâce à nos quinze années de partenariat avec la Poste en France. Le marché de la poste est sans doute le plus exigeant et le plus compliqué, notamment sur la partie technique. Nos techniciens ont acquis en la matière un savoir-faire incomparable afin d’optimiser, personnaliser, nos modèles et fournir des véhicules pratiques et sûrs."

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Électrification

Les transporteurs veulent verdir leurs flottes. La demande s’oriente nettement vers l’électrique. Voilà pourquoi notre gamme Ligier professionnelle est 100 % électrique. Elle comporte deux modèles. Le Pulse 3 (jusqu’à 0,55 m3) un scooter trois-roues dont l’autonomie, varie selon la batterie entre 115 km et 121 km et le Pulse 4, un micro-utilitaire quadricycle disponible en versions caisson, plateau ou benne avec une autonomie comprise entre 130 km et 246 km.

Innovation

Afin de répondre aux nouvelles demandes, nous allons proposer un nouveau Cargo bike (sortie prévue en septembre NDLR) doté d’un petit caisson avant et d’un caisson arrière d’une capacité de 600 l. à 4 m³ pour des livreurs comme Amazon. Ce véhicule pourra rouler à 25 km/h pendant 40 km. Le scooter électrique va rester notre cœur de gamme avec une déclinaison XL dont l’empattement sera rallongé de 500 millimètres afin de pouvoir transporter un volume de 1,4 m3, avec une autonomie de 120 km à 130 km.

Internalisation

Pour la customisation des véhicules nous faisons appel à des prestataires extérieurs. Demain nous souhaitons internaliser cet outil de customisation notamment avec par exemple notre carrossier intégré. Cela va permettre à Ligier d’être encore plus réactif et de mieux répondre aux besoins des clients.

Production

En 2023 Ligier a produit 17 000 véhicules. Tous fabriqués sur commande. La feuille de route « Next 2028 » prévoit de doubler ce chiffre et de produire 34 000 véhicules dont la moitié pour la gamme professionnelle (contre 18 % actuellement NDLR). Soit, un triplement de la production pour le seul canal B2B. Avec des délais de livraison compris entre 3 et 6 mois. Notre unité de production de Boufféré en Vendée est entièrement dédiée à la gamme professionnelle.

Distribution

Notre réseau de distribution aux professionnels reste encore limité. Nous sommes en cours de développement. Nous avons une vingtaine de contrats, notamment avec Autoloisirs et sa dizaine de concessions. Nous travaillons également avec 50 agents partenaires agréés qui ont la capacité de réparer et entretenir les utilitaires Ligier. Ce réseau spécifique se met en place.

Réutilisation

Il y a un véritable enjeu écologique, mais aussi économique, à remettre à la route nos véhicules après leur première vie. C’est pourquoi nous avons industrialisé notre process de reconditionnement des modèles Staby de la poste qui après 5 ans d’utilisation sortent des parcs. Si les carrosseries de ces véhicules sont parfois très endommagées, l'état de leur batterie demeure très bon (85 % sa capacité) et donc elles n’ont pas besoin d’être changées. Le tarif proposé est 50 % inférieur à celui d’un modèle équivalent neuf, avec une garantie d’un an. Les véhicules peuvent circuler encore 5 ans."