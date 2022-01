Voitures reconditionnées : la grande tendance 2022

Sur le même principe que pour les téléphones portables le reconditionnement des voitures est en train de gagner du terrain, à l’heure où les voitures neuves n’ont jamais été aussi chères.

Les deux groupes Français Renaut et Stellantis croient en ce nouveau business et investissent massivement dans ce sens. La firme au Losange a ouvert la "Refactory", à Flins dans les Yvelines. Les véhicules d’occasion sont rassemblés sur le site, contrôlés, réparés et remis à l’état pratiquement neuf en à peine 8 jours. « Dès 2023, 45 000 voitures reconditionnées doivent en sortir tous les ans » promet la marque. Objectif : faire de Flins la première usine dédiée à l’économie circulaire en Europe.

De son côté, Stellantis (ex-groupe PSA) avait déjà un pied dans le milieu depuis le rachat d’Aramis Auto en 2016. Le géant accélère en entrant au capital (à hauteur de 60%) de la société nantaise Stimcar, spécialisée dans le reconditionnement de véhicules d’occasion.

Cette stratégie vise à répondre à la demande croissante des véhicules d’occasion, en augmentation de 7,9 % en 2021 alors que la demande pour le neuf est en chute libre (-25% par rapport à 2019). Les analystes expliquent cette chute par la pénurie de semi-conducteurs, la crise sanitaire et l’inflation galopante. D’autres confirment une nouvelle tendance de consommation en faveur du marché de l’occasion. En se lançant sur le marché de l’occasion reconditionnée, les grands constructeurs se saisissent d’une opportunité économique.

"Là où un véhicule d’occasion simple perd de la valeur chaque jour, son homologue reconditionné voit son prix stabilisé tout en restant en moyenne 30 % moins cher qu’un neuf " explique Novethic, l’organisme de formation sur la finance durable.

L’impératif écologique entre aujourd’hui financièrement dans l’équation. Allonger la durée de vie des véhicules est le moyen le plus simple d’améliorer son bilan carbone. Renault et Stellantis ne sont pas les seuls à proposer des voitures reconditionnées en France. Autohero, Cazoo, Reezocar, etc. sont déjà présents sur le marché depuis quelques années.