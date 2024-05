Flottes : une nouvelle application pour faciliter les déclarations de sinistres.

Simplifier et accélérer le traitement des déclarations de sinistre depuis un smartphone. L’assureur de flottes Finaxy Group, qui accompagne plus de 10 000 entreprises (70 000 véhicules), s’est associé au réseau de carrossiers pour professionnels Autogriff (900 centres en France), pour déployer l’application Finaxy Fleet by Autogriff.

Optimiser l’auto-assurance

En cas de sinistre, le collaborateur ouvre l’application et avec son smartphone fait le tour de son véhicule pour photographier les dégâts. Les informations et les photos enregistrées dans l’application sont transmises aussitôt à une équipe dédiée chez Autogriff. En retour, ce dernier s’engage à fournir dans les quatre heures un chiffrage des dégâts et une proposition de réparation dans son réseau de carrossiers partenaires.

Le gestionnaire de flotte peut ainsi déterminer s’il a intérêt ou non à déclarer le sinistre à son assureur. L’entreprise peut ainsi décider de prendre en charge les sinistres bénins, les plus fréquents, et de ne faire intervenir son assureur uniquement pour cas les plus conséquents. Le gestionnaire de flotte peut ainsi décider de ne pas souscrire de contrat d’assurance pour les sinistres minimes et d’en assumer les conséquences financières. Ce recours à l’auto-assurance, améliore le ratio sinistres/primes et limite ainsi l’augmentation de la cotisation d’assurance annuelle. Par ailleurs, d’après le communiqué du courtier « les réparations couvertes par l’entreprise le sont à des prix parmi les plus compétitifs du marché. »

Maîtriser les coûts

En privilégiant également la réparation plutôt que le remplacement de pièces, quand cela est possible (démarche RSE), le réseau d’Autogriff réduit les délais d’attente imputables aux éventuelles ruptures d’approvisionnement et les augmentations de prix liées aux matières premières. « L’orientation de nos clients vers le réseau de carrossiers d’Autogriff permet de gommer ou de limiter une partie de l’inflation des coûts de réparation, or ceux-ci ont augmenté de 12 % en 2023 », souligne Stéphane Jallier, directeur du pôle automobile de Finaxy Group. Une façon également de compenser l’envolée des cotisations d’assurance automobile (de + 4 à + 6 %) constatée depuis le début de l’année.