Ford a enregistré plus de 150 000 réservations de son pick-up électrique

Ford réalise visiblement de bons débuts commerciaux pour son F150 Lightning, le premier pick-up électrique de la marque qui squatte déjà la tête des ventes automobiles US depuis bien longtemps avec son F150 thermique. La marque annonce avoir enregistré plus de 160 000 précommandes pour son modèle, qui n'entrera pas en production avant 2022, et au compte-gouttes : Ford avait annoncé produire 80 000 unités du F150 Lightning dès 2024.

Cela sera bien insuffisant si les clients transforment leur essai : 160 000 précommandes ont été enregistrées en à peine 5 mois. Mais rappelons que la précommande ne nécessite qu'un acompte de 100 dollars, et n'engage en rien. Le client peut récupérer son argent à tout moment et annuler sa prise de position. Pour Ford, il ne s'agit ainsi que d'un indicateur à la fiabilité toute relative, dans un marché de la voiture électrique de plus en plus adepte cette politique du lancement anticipé avec réservation très à l'avance.

Les 160 000 ventes annuelles ne paraissent toutefois pas irréalisables pour Ford, qui avait écoulé près de 900 000 exemplaires du F150 thermique en 2019, dernière année valable en matière de chiffres de ventes. Cela correspondrait en effet à un mix électrique de 10 à 15 % sur la gamme.