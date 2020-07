Ford Bronco : le plus gros succès de l'ère automobile moderne ?

Pour un modèle vendu uniquement en Amérique du Nord, et sur un marché de niche, on peut dire que la ferveur des clients potentiels est impressionnante. Un site spécialisé du Bronco annonce en effet que Ford aurait enregistré quelque 230 000 réservations en deux semaines pour son tout nouveau Bronco, qui se retrouve, on le rappelle, dans le segment du Jeep Wrangler et, dans une moindre mesure, du dernier Land Rover Defender. Un nombre impressionnant qui ne tient même pas compte des réservations pour le Bronco Sport, la version "civilisée" et SUV du Bronco tout-terrain.

Si ces chiffres se vérifient, Ford va devoir faire face à un vrai défi en production. Il y aurait une file d'attente jusqu'en 2022 pour le Bronco dont l'édition de lancement, limitée à 3500 exemplaires, est partie en quelques heures et a dû être doublée à 7000 unités.

Pour Ford, ce serait le deuxième lancement le plus important après celui de la Mustang en 1964 : à cette époque, le constructeur prévoyait d'écouler 100 000 exemplaires du coupé en un an. Il en vendra finalement près de 400 000, et 1 million en 18 mois.