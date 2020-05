Ford dévoile le Ranger Thunder

Voici une entrée remarquée sur le segment des pick-up en France avec l'arrivée du Ford Ranger "Thunder", une édition spéciale, produite à 4500 exemplaires, et basée sur la finition Wildtrack. Le client n'aura ni le choix de la teinte (gris "basalte"), ni de la motorisation : le Ford Ranger Thunder ne sera vendu qu'avec le diesel biturbo de 213 ch et 500 Nm, exclusivement associé à la boîte automatique à dix rapports.

De série, le Ranger Thunder dispose des équipements suivants :

Arceau sport aérodynamique Ebony Black et décalque Race Red

Barres de toit laquées Black

Calandre nid d'abeille Ebony Black avec inserts Race Red

Marchepieds moulés Noirs

Peinture métallisée Gris Basalte

Poignées de portières Ebony Black

Rideau de plateau rigide noir coulissant

Roues alliage 18" noir ébène vernis et pneumatiques 265/60 R18

Garnissage cuir avec surpiqûres rouges

Intérieur cuir avec insert rouge spécifique

Tapis de sol avant avec logo Thunder

Volant spécifique Thunder

Généreusement doté, le Ranger Thunder est aussi un des plus chers de la gamme du pick-up à l'ovalie bleu. Il réclame un surcoût de plus de 3000 € sur la version Wildtrack, avec un ticket d'entrée à 50 490 €, hors malus. En effet, le Ranger Thunder est uniquement vendu en double cabine cinq places, et donc touché par un malus maximal de 20 000 €, avec des rejets de CO2 de 239 g/km en cycle WLTP...