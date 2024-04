Ford E-Transit : encore plus loin !

Le Ford E-Transit passe le cap des 400 kilomètres d'autonomie ! Cette nouvelle version à autonomie étendue du grand fourgon électrique sera inscrite au catalogue prochainement avec une batterie de 89 kWh apportant 402 kilomètres d'autonomie pour être précis selon le constructeur. Pour rappel, le modèle actuel est équipé de batteries d'une capacité de 75 kWh pour un autonomie de 316 kilomètres. Autre nouveauté sur ce E-Transit à autonomie étendue, des performances de recharge plus rapides. En courant alternatif (AC), la puissance maximale passe de 11 à 22 kW, ce qui fait qu'une recharge complète prend moins de six heures. En courant continu (DC) la puissance augmente de 115 à 180 kW. Dix minutes suffisent alors pour récupérer 116 kilomètres d'autonomie. Et il ne faut que 28 minutes pour recharger la batterie de 10 à 80 %.

Cette version du E-Transit comprendra 19 déclinaisons autour deux longueurs (L3 et L4) en fourgon, simples et doubles cabine avec des charge utile d'environ 1,5 tonne en fourgon et 1800 kilos en châssis-cabine.

Ce E-Transit qui va plus loin sera disponible courant 2025.

Un minibus électrique

Dans un autre registre, la gamme du E-Transit accueille un nouveau minibus, en version standard ou à autonomie étendue. Réalisé sur la base du Transit électrique fourgon vitré L3 d'un PTAC de 4250 kilos, ce véhicule est proposé en hauteur standard ou surélevée. Selon les configurations, il peut accueillir jusqu'à 9 ou 12 personnes à l'arrière. Et donc jusqu'à 15 personnes au total avec la possibilité d'opter à l'avant pour un siège passager simple ou double.

Ce nouveau minibus peut être équipé de batteries à autonomie standard ou étendue pour la version 9 places, et d’une batterie à autonomie standard pour la configuration 12 places.