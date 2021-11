Ford F-100 Eluminator Concept : un pick-up à la sauce rétrofit

Si le Ford F-150 est depuis plus de 23 ans le modèle le plus vendu aux États-Unis mais également au Canada, ce sont tous les pick-up qui suscitent un énorme engouement outre-atlantique. Il n'a rien d'étonnant que beaucoup d'entre eux servent de base à des préparations diverses et variées. Et ils n'échappent pas bien évidemment à la dernière mode en date : le rétrofit.

Plus surprenant, la réalisation que nous avons devant les yeux n'est pas signée d'un spécialiste mais bel et bien du service Performance de chez Ford. La base est un Ford F-100 de 1978, mais celui-ci abandonne son moteur thermique (V6 ou V8) suivant les versions pour adopter une motorisation électrique. Celui-ci est désormais animé par la même motorisation que le Mach E GT Performance à savoir deux moteurs électriques développant 480 ch et un couple de 860 Nm. Chaque moteur étant implanté sur un essieu, ce F-100 profite donc d'une transmission intégrale. Pour supporter une telle puissance, le châssis a bien évidemment été revu et pour cela, Ford s'est associé au préparateur MLe Racecars.

Esthétiquement, ce F-100 Eluminator Concept est relativement proche du modèle de série. Il n'y a que les suspensions rabaissées ou la prise de courant sur le côté gauche qui trahissent cette modification moderne.

Dans l'habitacle, les changements sont plus conséquents puisque la planche de bord reprend de nombreux éléments du Mach E comme par exemple son immense écran multimédia de 15 pouces, son instrumentation numérique ou sa console entre les deux sièges avec la commande de la boîte de vitesses automatiques, qui ont été aussi transformés pour l'occasion.

Ce concept représente une belle vitrine pour Ford qui est persuadé que le retrofit va prochainement représenter une tendance de masse dans l'automobile et notamment aux États-Unis. Ainsi, chaque moteur du F-100 est désormais disponible chez les distributeurs agréés Ford ou en ligne sur le site Ford Performance Parts au prix de vente de 3 900 $. Ford précise que celui-ci est "destiné aux constructeurs qui recherchent un moteur transversal pour électrifier une gamme de véhicules allant des voitures, camions et SUV modernes aux plus anciens et surtout qu'il est autorisé dans les 50 États américains." Et ce n'est pas tout, puisque Ford Performance prévoit de développer une liste plus large de composants avec certains des principaux préparateurs, y compris l’ensemble des systèmes de batterie, et contrôleurs pour proposer des solutions d'électrification clé en main.

Vous l'aurez compris, voici le renouveau électrique du tuning, qui avait fait fureur dans les années 2000.