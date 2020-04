Ford lance une Mustang électrique pour la course en ligne droite

Les Américains sont souvent moqués pour leurs courses sur ovale ou en ligne droite, mais ces "activités" font partie de la culture typiquement américaine. En particulier le "drag racing", ces courses départ arrêté sur un quart de mile (400 mètres), avec "l'arbre de Noël" (le feu de départ) au centre de la piste. Un sport rendu populaire après la Seconde guerre mondiale, notamment sur les pistes d'aviation aux Etats-Unis, par la suite encadré par la NHRA (l'association nationale) et envahie par les constructeurs qui sont présents dans les catégories reines.

Et cela donne aussi des idées aux marques pour séduire quelques chanceux clients avec des produits d'exception. Comme cette Mustang Cobra Jet 1400, qui devrait effrayer les puristes de la course de dragster, mais qui affiche de sacrées performances.

1400 ch, 1491 Nm de couple, la Mustang est "sous les 8", cette fameuse phrase que l'on entend chez les acteurs du monde du dragster qui veulent franchir à tout prix la ligne des 400 mètres en moins de 8 secondes. Pour cela, il faut donc énormément de chevaux, un grip important avec des gommes arrières spécifiques et surdimensionnées, et un certain dosage à l'accélérateur pour ne pas partir à la dérive sur les premiers mètres.

Ford n'a pas encore précisé la commercialisation de l'auto (prix, nombre d'exemplaires ?), l'auto n'étant pas totalement terminée. Mais on imagine un tarif plutôt coquet pour cette concurrente de la Chevrolet Camaro eCopo.