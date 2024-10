Ford mise sur l'hologramme pour la dissuasion

La marque à l’Ovale vient de déposer un nouveau projet auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) concernant l'utilisation des hologrammes pour projeter des images réalistes sous différents angles (à l'intérieur et à l'extérieur des véhicules) avec pour objectif de dissuader les tentatives de vols ou d’effractions. Grâce à des modules de caméras holographiques intégrés (IHCM), le système est capable de projeter des hologrammes en deux dimensions, comme un chien de garde ou un agent de sécurité, voire même la projection d'une personne assise sur le siège passager pour faire croire que la voiture est occupée. Si quelqu'un touche ou traverse l'hologramme, la voiture pourrait envoyer une alerte au propriétaire ou même contacter la police.

Ces hologrammes pourraient aussi être projetés à l'intérieur du véhicule, où ils serviraient d'écrans, par exemple pour afficher la navigation, des appels vidéo, le divertissement pour les enfants ou un menu de restaurant. Les projecteurs intérieurs et extérieurs pourraient aussi être combinés. Le brevet de Ford donne l'exemple d'un ours polaire assis dans la voiture, mais dont la tête dépasserait à l'extérieur.

A ce jour, c’est une fois plus Tesla qui se démarque en matière de dissuasion contre les vols avec son mode sentinelle. En 2023, les Model 3 et Y, se sont hissées dans le top 3 des voitures les moins volées aux Etats-Unis, selon les données de la Highway Loss Data Institute (HLDI). En cas de menace, le mode Sentinelle fait clignoter les phares, sonne l’alarme, affiche un message d’avertissement et envoie une notification sur le smartphone du propriétaire. Les images de l’évènement sont capturées et stockées sur une clé USB.