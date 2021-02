Ford s'associe à Google

Google, nouvel allié de choix pour les constructeurs automobiles. Après Volvo ou Renault, Ford vient de s'associer au géant du Web, "pour accélérer dans l'innovation automobile et réinventer l'expérience des véhicules connectés".

Cet accord, établit pour six ans, va évidemment se traduire par l'installation de services de Google et du système d'exploitation Android dans les prochains modèles de Ford (et de sa marque premium Lincoln), à partir de 2023. Google Maps deviendra ainsi le système de navigation principal des véhicules, avec l'avantage des informations sur le trafic en temps réel. Le Google Assistant permettra de gérer les commandes par la voix. On trouvera aussi le Google Play pour la musique ou les podcasts. L'idée est aussi de créer de nouveaux services pour faciliter la vie des clients de Ford, avec par exemple des alertes sur les campagnes de rappel ou les dates d'entretien.

Ford va se servir de l'expertise de Google pour améliorer l'expérience client afin qu'elle soit notamment plus personnalisée. D'ailleurs, le partenariat ne se limitera pas à installer les services Google dans les voitures. Les deux entreprises mettent en place un nouveau groupe de collaboration, une équipe commune nommée Team Upshift. La coopération peut mener à des projets allant du développement de nouvelles expériences d'achat de véhicule à la création de nouvelles offres d’achat basées sur des données.

Ford indique aussi avoir choisi Google Cloud "pour tirer parti de l'expérience mondiale de Google en matière de gestion des données, d'intelligence artificielle et de machine learning". Le constructeur veut ainsi accélérer sa transformation numérique, qui lui permettra par exemple d'accélérer la modernisation du développement des produits, la fabrication, la gestion de la chaîne d'approvisionnement ou encore la formation des employés.

Véhicules plus connectés, expérience clients renforcée, conception et fabrication mieux gérées : c'est donc toute l'entreprise Ford qui va être modernisée avec l'aide de Google. Ce dernier souligne d'ailleurs que c'est la première fois qu'il signe un accord aussi global dans l'automobile.