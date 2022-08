Ford supprime encore plusieurs milliers d'emplois

Entre la fermeture de certaines usines, la transition vers l’électrique, et le ménage effectué dans sa gamme de véhicules, Ford annonce régulièrement des suppressions de postes.

La nouvelle vague de licenciements confirmée par le constructeur américain n’est donc pas vraiment une surprise, mais plutôt une confirmation. Cette fois, environ 3 000 personnes devraient perdre leur emploi aux États-Unis, Canada et en Inde. Déjà lourdement impactée par les licenciements de l’entreprise, l’Europe serait cette fois épargnée.

Selon un porte-parole de la marque qui s’est confié à l’AFP, environ 2 000 salariés sont concernés ainsi que 1 000 personnes employées via des agences de placement. Une situation attendue quand, en juillet, le directeur général de la firme, Jim Farley affirmait : « Nous avons certainement trop de monde à certains endroits, cela ne fait aucun doute. Nous avons des compétences qui ne fonctionnent plus, et nous avons des métiers qui doivent changer. »

Lancé dans l’électrification de sa gamme avec un plan d’investissement de plus de 50 milliards $ d’ici à 2026, Ford doit maintenant faire des économies dans la production de véhicules thermiques. Une baisse qui selon la direction de l’entreprise doit atteindre 3 milliards $ par an. Les suppressions de postes devraient donc se poursuivre dans les mois à venir.