Ford sépare ses activités électriques et thermiques

Renault l'envisage, Ford l'a fait : la marque vient d'annoncer une séparation en deux de ses activités pour les voitures particulières, celles pour les utilitaires étant dans une autre entité (Ford Pro). Il y aura désormais Ford Model e, une nouvelle entité consacrée aux voitures électriques et aux véhicules connectés, et Ford Blue, pour le thermique et l'hybride.

Selon les propos de Jim Farley, patron de la marque américaine, Ford Model e sera "le centre d'innovation et de croissance" du constructeur. Ford Blue aura pour mission de créer un business plus profitable sur le thermique. Les deux entités vont être gérées comme des entreprises distinctes, mais ne se tourneront évidemment pas le dos, les connaissances de l'une devant servir à l'autre.

Jim Farley a fait un constat semblable à celui dressé par Luca de Meo, patron de Renault, il y a quelques jours : les activités liées à l'électrique et au thermique sont différentes. L'électrique est en plein développement, avec des investissements importants à faire, tandis que le thermique est mature et génère de bonnes marges.

La séparation va d'ailleurs servir à mettre de côté les célèbres modèles qui sont des poules aux œufs d'or, notamment les pick-up F-150 et Ranger ou la Mustang, et ainsi ne plus noyer leur rentabilité dans un groupe qui doit beaucoup dépenser pour l'électrique. Rien qu'en 2022, cinq milliards de dollars seront investis côté électrification. La marque vise une vente sur trois en électrique en 2026, et une vente sur deux en 2030. Elle sera même 100 % électrique en Europe à cette date.

Jim Farley a déclaré : "Nous nous lançons à fond, en créant des entreprises séparées mais complémentaires qui nous donnent la rapidité d'une start-up et le sens de l'innovation débridé avec Model e, tandis que Ford Blue aura le savoir-faire industriel, des volumes de vente et des marques iconiques, dont les start-ups ne peuvent que rêver".