Thermique et électrique : Renault bientôt coupé en deux ?

Pour relancer Renault, Luca de Meo l'a d'abord réorganisé. Le groupe est désormais composé de quatre "business units", qui couvrent un positionnement et un domaine précis : Renault (le généraliste), Dacia/Lada (l'accessible), Alpine (le sport premium) et Mobilize (les nouvelles mobilités). Mais voilà qu'un autre étage de découpage est à l'étude : thermique d'un côté, électrique de l'autre.

L'annonce a été faite lors de la présentation des résultats financiers de 2021 (marqués par un retour aux bénéfices). De manière plutôt discrète, le groupe a ainsi dévoilé qu'il étudie "l’opportunité de rassembler ses activités et technologies 100 % électriques au sein d’une entité spécifique", afin d'en "accélérer la croissance" et d'y dédier une partie des équipes. Et en parallèle, il étudie l'idée de faire de même avec "ses activités et ses technologies de moteurs et transmissions thermiques et hybrides [...] afin de renforcer le potentiel des technologies et du savoir-faire" du groupe.

Une telle division fait penser à une séparation entre l'ancien monde sur le point de disparaître et le futur monde prêt à prendre le dessus ! Une vision que Luca de Meo a contestée dans une interview donnée au Figaro. Pour lui, il n'est pas question de créer une filiale du passé et une filiale de l'avenir, "il s’agit de lancer deux lièvres pour tirer le système".

D'ailleurs, le directeur général souligne "que le moteur à combustion a un avenir". Si Renault compte devenir une marque 100 % électrique en Europe en 2030, ce ne sera pas le cas sur les autres continents. Surtout, en Europe, il y aura Dacia, qui compte basculer en 100 % électrique le plus tard possible. Luca de Meo milite d'ailleurs pour que la date fixée par l'Europe passe de 2035 à 2040.

La réorganisation est donc pensée pour séparer deux techniques dont le développement n'est plus du tout sur la même longueur d'ondes. Luca de Meo explique que "la motorisation électrique et la motorisation thermique sont deux sports différents. Dans le premier, il y a des percées technologiques à faire, et le marché est en forte croissance. Dans le second, il n’y a pas d’investissements massifs à faire, et l’activité est génératrice de marges".

Il y a aussi l'idée d'une séparation géographique des activités. La division électrique serait centrée sur la France. Dans le cadre de sa Renaulution, Luca de Meo va d'ailleurs spécialiser l'Hexagone dans l'électrique, avec notamment la création du pôle Electricity dans le Nord, qui rassemble les usines de Douai, Maubeuge et Ruitz, et qui fonctionnera avec les usines de batteries lancées avec Envision et Verkor. La division thermique/électrique rassemblerait les activités hors de France. Mais le groupe rappelle que ce projet est un début de réflexion.