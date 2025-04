Les 3 niveaux de finitions sont proposés avec la motorisation hybride rechargeable.

Dès l'entrée de gamme Trend, la dotation est déjà satisfaisante avec notamment jantes alliage 16", pare-chocs couleur carrosserie, 2 portes latérales coulissantes, aide au stationnement avant et arrière, rétroviseurs électriques et chauffants, phares antibrouillard, écran central 10" tactile avec Android auto et Apple Car Play sans fil, instrumentation digitale 10", 2 ports USB-C, prise 12V, 6 Airbag, siège avant rabattable, et boite auto (6 vitesses), forcément. Toutefois, la clim reste manuelle.

Pour 2 400 € de plus, la Titanium ajoute inserts chromés à l’extérieur, rétroviseurs noirs rabattables électriquement, essuie-glace auto, pare-brise chauffant, barres de toit argentées, tablettes aviation, jantes alliage 17", poignées de portes et de hayon couleur carrosserie, caméra de recul, clim auto bizone, combiné d’instrumentation digital avec navigation, conduite semi-autonome, accès et démarrage mains libres, recharge smartphone sans fil, sièges conducteur et passager avec support lombaire.

Réclamant encore 2 880 € supplémentaires, notre version Active offre d'emblée pare-chocs avec plaques de protection couleur argent, phares LED avec commutateur auto des feux de route, feux arrière LED, sellerie tissu gris/bleu, toit panoramique.