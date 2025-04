La concurrence : familiale…

Aucune autre marque n'ayant suivi la piste empruntée par Volkswagen et Ford pour l'instant, le Caddy et son dérivé américain Tourneo Connect demeurent les seuls ludospaces hybrides rechargeables du marché. Carrosserie courte ou longue, versions 5 à 7 places, il y en a pour tous les goûts, mais pas toutes les bourses, surtout chez Ford où les prix catalogues sont plus élevés.

À retenir : pour une niche…

Comme le Caddy dont il dérive, le Tourneo Connect PHEV s'adresse aux familles qui souhaitent rouler au quotidien à l'électrique mais un espace nettement supérieur à ce que proposent les SUV (surtout dans cette version longue à 7 places), quitte à rouler dans un dérivé d'utilitaire, forcément moins flatteur, mais pas mal amorti. Et à ceux qui ne souhaitent plus de diesel, notamment parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'éviter les taxes (environ 3 000 € sur le CO2 pour un diesel 122 à boîte auto et bien plus pour la TVS…). Encore faut-il en avoir les moyens, cette grosse batterie permettant les 100 km sans brûler d'essence explosant le budget. Et accepter l'appétit important du moteur thermique sur autoroute, la direction lourde, et le manque de mordant au freinage…

Caradisiac a aimé :

Autonomie électrique route/ville

Espace intérieur préservé

Confort d'amortissement

Aspects pratiques

Équipement

Caradisiac n'a pas aimé :

Conso et autonomie sur autoroute

Bruits d'air à 130 km/h

Pneus Gity sur le mouillé

Direction lourde

Freinage peu mordant