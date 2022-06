Forum Electric-Road : décarbonation et mobilité au programme

Cette année, les organisateurs d’Electric-Road voulaient faire coup double. Ainsi, après avoir orchestré un salon à destination du grand public il y a tout juste un mois, l’évènement bordelais consacre en cette fin juin des assises spécifiques nommées « Business & Seminar ».

« Il faut décarboner tout le système de transport. » C’est par ces mots, cette injonction presque, que Jean-Patrick Teyssaire, Président d’honneur et fondateur d’Electric-Road (qu’il a imaginé en 2013), entend délivrer un message fort à la cible professionnelle attendue au Palais des Congrès du 29 juin au 1er juillet.

Comment penser le transport autrement

Cette déclinaison BtoB se veut « le rendez-vous des experts internationaux de la rue et de la route.» Son ambition est de mettre en évidence les besoins, les technologies et les conditions de mise en œuvre d’une électromobilité sans contraintes et pérenne dans le milieu urbain et interurbain. Son objectif est aussi « de promouvoir les initiatives, d’associer les compétences et de développer les projets », précise le service communication du Forum.

Différentes tables-rondes sont au menu de cet événement au cours duquel plus d’une centaine d’intervenants, représentants des entreprises, des fédérations, des collectivités territoriales ou des instituts de recherche, partageront leurs expériences. Ils échangeront parallèlement sur les problématiques actuelles ainsi que sur les enjeux qui attendent le secteur du transport dans les années à venir.

La journée du 29 juin sera marquée par des séquences traitant de la mobilité, axées par exemple sur les solutions économiques réalistes face à la dépendance automobile, mais également sur l’urbanisme de demain ou sur les défis liés à la recharge. La journée du 30 juin, elle, mettra l’accent notamment sur la décarbonation de la chaîne logistique et des infrastructures routières, ou encore sur la stratégie du système de routes électriques en France et en Europe.

Sachez enfin que le vendredi 1er juillet, les 3000 mètres carrés mis à disposition d’Electric-Road seront exclusivement consacrés à l’emploi, à la réorientation et aux formations émergentes dans cette filière des nouvelles mobilités.