Françoise Hardy, actrice de Grand Prix

Lors de la disparition de Françoise Hardy, le 11 juin dernier, on a bien sûr évoqué sa place dans la chanson française comme autrice et interprète, mais on a souvent oublié de rappeler ses apparitions au cinéma, certes anecdotiques.

On a encore moins cité le rôle qui a obligé Françoise Hardy à fréquenter le monde de la Formule 1 qu’elle n’affectionnait pas vraiment.

En effet, Françoise Hardy figure dans la distribution du film Grand Prix de John Frankenheimer sorti en 1966.

Dans le scénario, la jeune chanteuse (alors âgée de seulement 22 ans) tient le rôle de Lisa, l’amie de Antonio Sabato (alias Nino Barlini), copilote d’Yves Montand (Jean-Pierre Sarti) au sein de la Scuderia Ferrari.

C’était la troisième apparition de Françoise Hardy au cinéma après un passage dans Château en Suède de Roger Vadim (1963) et dans Une balle au cœur de Jean-Daniel Pollet (1965).

On ne compte plus les films où les automobiles apparaissent à l’écran, que ce soit pour jouer les premiers rôles ou seulement faire de la figuration.

Plusieurs réalisateurs ont fait l’apologie de la course automobile, mais la plupart d’entre eux se sont vautrés dans des romances qui satisfont plus les habitués des circuits que les amoureux du 7e art !

Leurs films font en effet l’apologie de la course automobile à travers des mélodrames proposant une lecture morbide et simplifiée de la vie des pilotes jalonnée d’aventures sentimentales et d’accidents.

Peu de productions laissent un souvenir impérissable dans la mémoire des cinéphiles, confrontés à des scénarios qui s’égarent entre grand spectacle et mélo, entre amours contrariés et sorties de route…

C’est le cas de Grand Prix.Le film fut toutefois bien accueilli et l’on revoit toujours avec plaisir cette fresque qui mêle à la fiction de nombreuses scènes tournées in situ.

Dans Grand Prix, le Grand Prix de Monaco, on assiste aux débuts de la Formule 1 passant de 1,5 litre à trois litres et notamment de la Ferrari 312 F1.