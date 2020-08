Futur BMW X3 restylé : comme ça ?

Une mise à jour se profile par l'intermédiaire d'un restylage pour le BMW X3. Plusieurs prototypes de développement camouflés passent depuis peu devant les objectifs des photographes indiscrets. Voici en attendant son intronisation en bonne et due forme deux rendus virtuels non officiels signés Kolesa permettant de se faire une idée de ce à quoi s'attendre pour le véhicule surélevé.

Difficile de remarquer au premier coup d'œil les détails du repoudrage de mi-carrière proposés par l'artiste russe. Le BMW X3 restylé prévisualisé par Kolesa reçoit une calandre plus géométrique, des prises d'air factices supplémentaires dans le bouclier et des projecteurs aux éléments 3D redessinés. La poupe n'est pas en reste avec un pare-chocs arrière inédit et un éclairage modernisé. Cette douce évolution sera sans doute complétée par de nouveaux inserts et des matériaux revus dans l'habitacle.

La génération actuelle du BMW X3 est sur le marché depuis 2017. La marque allemande met régulièrement à jour ce qui se cache sous le capot du modèle. C'est pourquoi le restylage ne provoquera pas de bouleversement de ce côté-là. Le catalogue des moteurs propose déjà pour rappel une version hybride rechargeable xDrive30e et une mécanique à hybridation légère. Rendez-vous fin 2021 ou début 2022 pour découvrir quel sera le look du BMW X3 restylé.