Futur DS 8 : un crossover pour DS Automobiles

Le concept-car DS Aero Sport Lounge ou ASL annonçait déjà la venue d’un modèle atypique dans la gamme du constructeur français Ds Automobiles. Depuis la présentation de l’ASL au début de 2020, DS Automobiles a pu peaufiner son modèle pour envisager sa production. C’est pourquoi le futur crossover DS 8 (un patronyme qui n’a rien d’officiel, il pourrait tout aussi bien se nommer Sport Lounge) a déjà été pris en photo par nos chasseurs de scoop et si l’auto est encore bien camouflée on peut découvrir son profil original qui ne ressemble en rien à celui des autres véhicules de la marque de luxe.

Ce modèle viendra se positionner en haut de la gamme du constructeur français et deviendra le fer de lance de la marque, un rôle que n'arrive pas à tenir la berline DS 9. Il va aussi transformer la marque française, puisque ce sera le premier modèle 100 % électrique de la marque, conçu comme tel. Car si la version électrique de la DS 4 va être présentée au milieu de l’année, celle-ci reprend la plate-forme EMP2 qui n’est pas exclusivement dédiée à l’électrique. Le crossover électrique pour sa part utilisera la base globale « STLA M » de Stellantis qui est conçue pour les véhicules électriques. Il convient de noter que si le Peugeot E-3008 utilise bien une plate-forme « STLA Medium », celle-ci est multi-énergies et elle est dérivée de la EMP2, la « STLA M » celle du crossover DS 8 ne pourra utiliser que des moteurs électriques, car elle a été conçue dès le départ pour cela. Après le DS 8, DS Automobiles ne proposera plus que des nouveautés 100 % électriques.

Par rapport au style du concept-car Aero Sport Louge, le crossover DS 8 s’en éloignera en étant moins exubérant tout en conservant des lignes franches et des arêtes saillantes. En revanche, on le voit bien sur le prototype photographié, il conserve la haute ceinture de caisse, les surfaces vitrées latérales réduites en hauteur et cette ligne de toit fuyante vers l’arrière qui lui confère un faux air de coupé (ou de break de chasse). À bord, le conducteur aura droit à une position de conduite proche de celle d’un SUV, mais la trainée aérodynamique sera limitée par rapport aux véhicules hauts sur roues et l’efficience devrait s’en trouver améliorée. Avec la nouvelle base technique « STLA M » conçue pour l’électrique, les ingénieurs devraient avoir aussi cherché par tous les moyens à diminuer le plus possible le poids de l’ensemble, ce qui n’était pas vraiment possible avec une plate-forme multi-énergies.

Ce modèle devrait être très habitable, la plate-forme « STLA M » pouvant disposer d’une longueur d’empattement comprise entre 2,70 m et 2,90 m, le DS 8 devrait se trouver entre les deux et afficher une longueur totale comprise entre 4,50 et 4,70 m. À voir la largeur des portes arrière, on comprend tout de suite que les passagers de la banquette seront privilégiés et ils devraient disposer d’une garde au toit suffisante pour que les grands gabarits trouvent à s’y installer sans difficulté. Pour le confort, une suspension active devrait être de la partie avec sans doute le système DS Active Scan Suspension (une caméra lit la route et anticipe chaque imperfection du bitume en réglant la suspension en conséquence) dans une version encore améliorée.

En ce qui concerne l’habitacle, DS Automobiles a dévoilé récemment le Manifeste M.I. 21. Derrière ce nom barbare se cache l’habitacle du futur pour les prochaines DS. Avec une très large lame numérique qui fait face au conducteur et à son passager. Plus de console centrale qui sépare le conducteur et son passager, mais un accoudoir qui accueille la commande manuelle de l’écran qui peut être dirigé à la voix. Plus de haut-parleurs dans les contreportes, mais un système audio ressemblant à une grosse sphère qui prend place sous le tableau de bord. Un habitacle futuriste dont ne disposera pas le DS 8 puisqu’il est réservé aux prochaines générations de DS qui arriveront en 2027. Pour la DS 8, DS Automobiles devrait faire cependant un effort particulier pour rendre son habitacle plus moderne, tout en conservant certains gimmicks de style qui donnent une touche « française » à l’habitacle des DS. À ce propos, il n'est pas question que le DS 8 soit construit en Chine (comme la DS 9), mais il ne sera pas produit en France pour autant, mais en Europe, en Italie dans l’usine de Melfi avec le futur DS 7 (qui sera, lui aussi, électrique), mais aussi le Jeep Compass et la future Lancia Gamma.

Pour les performances, ce modèle pourra compter sur les motorisations électriques de Stellantis EDM #2 et EDM #3 et les puissances s’échelonneront de 210 ch à 390 ch, cette dernière sera disponible grâce à l’utilisation de deux électromoteurs (un sur chaque essieu) qui permettront de disposer d’une transmission intégrale. Pour les batteries, le DS 8 aura droit à des capacités brutes de 87 à 104 kWh à tension de 400 volts. Comme pour le Peugeot E-3008 dont la batterie « grande autonomie » peut lui permettre (sur le papier) de parcourir 700 km, le DS 8 devrait pouvoir faire de même et peut-être plus facilement grâce à un poids plus contenu et un meilleur sCx. On en saura plus à l’automne, lorsque le DS 8 sera dévoilé, la commercialisation de ce modèle n’intervenant pas avant, au mieux, le début de 2025.

Le futur crossover DS 8 en dix points

Crossover, cinq places, cinq portes

Futur fer de lance de la marque DS Automobiles

Présentation à l’automne 2024

Lancement commercial début 2025

Production à Melfi en Italie

Plate-forme « STLA M » réservée aux véhicules 100 % électriques

Longueur : 4,60 m environ

Motorisations électriques : de 210 à 390 ch

Batteries : de 87 à 104 kWh (capacités brutes)

Prix : à partir de 50 000 €*

*Estimation