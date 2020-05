Futur Opel Mokka : nouvelles images

Opel continue de dérouler son plan de communication autour du nouveau Mokka. Après le premier teaser, qui a permis d'officialiser l'abandon du "X" dans le nom, voici de nouvelles images d'un exemplaire en séance de mise au point.

Le véhicule garde son camouflage, mais on a maintenant une idée précise de la silhouette. Celle-ci évolue beaucoup. On a d'ailleurs l'impression que le modèle sera plus petit. Ce deuxième Mokka va reprendre la structure de la DS3 Crossback. Le look sera toutefois bien distinct. Par exemple, sur l'Opel, le vitrage latéral formera une pointe et les épaules seront marquées.

On devine sur ces images la nouvelle face avant, avec des optiques horizontales et une calandre qui forment un bloc haut perché. Cet élément de style avait été annoncé par le concept GT X Experimental. À l'arrière, les feux auront une forme d'aile, avec une partie sur le hayon.

Après avoir été testé en mode grand froid du côté de la Suède en mars, le véhicule est maintenant finalisé au centre d'essais de Rodgau-Dudenhofen, non loin du siège d'Opel, en Allemagne donc. La marque s'attarde notamment sur le confort, promettant notamment "un silence de roulement particulièrement remarquable".

Le Mokka 2 reprend la base des nouvelles petites du groupe PSA, la CMP. Opel indique que le véhicule va gagner jusqu'à 120 kg. Il sera disponible avec une version 100 % électrique. La marque signale que la production commencera en fin d'année, avec une arrivée dans les concessions début 2021. Mais on espère une présentation du modèle avant cet été.